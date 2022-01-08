В Италии начнут штрафовать невакцинированных от COVID и не сделавших третью дозу

В Италии с 1 февраля начнут штрафовать на 100 евро невакцинированных от коронавируса граждан страны старше 50 лет. Кроме того, с 15 февраля наказание грозит непривитым сотрудникам частных и государственных компаний, а также фрилансерам из этой категории граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica .

"Лицам старше 50 лет, не прошедшим вакцинацию до 1 февраля, грозит разовый штраф в размере 100 евро", - отмечает издание.

По его данным, с 15 февраля эта категория итальянцев, чтобы получить право на работу, должна предъявить усиленный Green Pass (зеленый паспорт) с отметкой о сделанной бустерной дозе или перенесенной коронавирусной инфекции.

Ответственность за проверку у сотрудников усиленный Green Pass возложена на работодателей. Им грозит от 400 до 1000 евро штрафа за отсутствие у работника такого документа.

При этом сотруднику, пришедшему на работу без "супер" COVID-сертификата, грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро.

Наказание не распространяется на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации. Ее нужно подтвердить справкой.

Кроме того, с 20 января для посещения парикмахерской и косметолога нужно будет предъявить базовый Green Pass и тест на коронавирус. С 1 февраля это правило распространится на госучреждения, магазины и банки.

Помимо этого, с 10 января усиленный Green Pass станет обязательным для проезда в общественном транспорте.