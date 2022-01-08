В Італії почнуть штрафувати невакцинованих від COVID і не зробили третю дозу

В Італії з 1 лютого почнуть штрафувати на 100 євро невакцинованих від коронавірусу громадян країни старше 50 років. Крім того, з 15 лютого покарання загрожує нещепленим співробітникам приватних і державних компаній, а також фрілансерам з цієї категорії громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica .

"Особам старше 50 років, які не пройшли вакцинацію до 1 лютого, загрожує разовий штраф у розмірі 100 євро", - зазначає видання.

За його даними, з 15 лютого ця категорія італійців, щоб отримати право на роботу, повинна пред'явити посилений Green Pass (зелений паспорт) з відміткою про зроблену бустерної дози або перенесеної коронавірусної інфекції.

Відповідальність за перевірку у співробітників посилений Green Pass покладена на роботодавців. Їм загрожує від 400 до 1000 євро штрафу за відсутність у працівника такого документа.

При цьому співробітнику, який прийшов на роботу без "супер" covid-сертифіката, загрожує штраф у розмірі від 600 до 1500 євро.

Покарання не поширюється на тих, у кого є протипоказання до вакцинації. Її потрібно підтвердити довідкою.

Крім того, з 20 Січня для відвідування перукарні та косметолога потрібно буде пред'явити базовий Green Pass і тест на коронавірус. З 1 лютого це правило пошириться на держустанови, магазини і банки.

Крім цього, з 10 січня посилений Green Pass стане обов'язковим для проїзду в громадському транспорті.