В Италии начали расследование против Google

Антимонопольный комитет Италии начал расследование против американской компании Google. Там считают, что компания злоупотребляет монопольным положением на рынке интернет-рекламы.

Об этом сообщает Reuters.

По мнению регулятора, Google на рынке интернет-рекламы использует дискриминационным путем огромный объем данных, собранный с помощью собственных приложений. Таким образом компания препятствует другим операторам эффективно конкурировать между собой.

Накануне в некоторых офисах американской компании были проведены обыски.

Напомним, 21 октября Министерство юстиции США обвинило Google в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов, а именно в заключении соглашений, которые препятствуют доступу конкурентов в сектор.

Кроме того, антимонопольные органы Евросоюза планируют проверить как Google и Facebook собирают и используют данные.

Также сообщалось, что для борьбы с монополизацией американских компаний Европейский союз хочет создать единый рынок данных.