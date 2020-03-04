В Италии министр самоизолировался из-за коронавируса

Министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли добровольно самоизолировался из-за контакта с больным коронавирусом чиновником из Ломбардии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Messaggero.

Сообщается, что министр Патуанелли 25 февраля провел встречу с советником по вопросам экономического развития области Ломбардия Алессандро Маттинцоли. Позже у Маттинцоли было выявлено заражение коронавирусом. Анализы показали, что никто из коллег Маттинцоли не был инфицирован.

После подтверждения коронавируса в Маттінцоли, медики сделали министру Патуанелли тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. Однако для предупреждения распространения коронавируса Патуанелли решил самоизолироваться.

Отмечается, что Патуанелли продолжает работать в здании итальянского правительства, однако не контактирует с другими министрами и сотрудниками. Все совещания министра проходят в режиме конференц-связи.

Напомним, ранее сообщало, что по состоянию на вечер 3 марта коронавирусом в Италии заразились 2263 человека, 239 ожидают лабораторного подтверждения наличия инфекции. Еще 160 граждан выздоровели. Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Ломбардии - 1326. Количество смертельных случаев от коронавируса в Италии - 72 человека.

Также РБК-Украина писало, что в Иране зафиксирована первая смерть чиновника от коронавируса. Жертвой болезни стал член совещательного органа при высшем руководителе Ирана Мохаммад Мирмохаммади.