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В Італії госпіталізували екс-прем'єра Берлусконі

Новини » Надзвичайні події    30.04.2019 - 12:33
В Італії госпіталізували екс-прем'єра Берлусконі
Фото: Сільвіо Берлусконі (wikipedia.org)

Берлусконі госпіталізували із загостренням ниркової кольки

В італійському Мілані сьогодні вранці госпіталізували лідера партії "Вперед, Італія" і колишнього прем'єр-міністра Сильвіо Берлусконі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

Повідомляється, що вранці Берлусконі доставили на машині швидкої допомоги до клініки "Сан-Раффаеле". Газета зазначає, що в цій лікарні в 2016 році йому зробили операцію на відкритому серці. На даний момент стан здоров'я Берлусконі невідомий.

В його оточенні уточнили, що Берлусконі госпіталізували у зв'язку із загостренням ниркової кольки. Також повідомляється, що після процедур він має намір взяти участь у заході партії "Вперед, Італія" з іншими кандидатами до Європейського парламенту.

Нагадаємо, раніше Берлусконі оголосив про намір брати участь у виборах в Європарламент.

"Я вирішив брати участь у європейських виборах, щоб дати почути свій голос у Європі, яка має змінитися", - заявив він.

Раніше також повідомлялося, що Берлусконі постане перед судом за звинуваченням у підкупі бізнесмена з метою дачі неправдивих свідчень у справі про повій 10 років тому. Навесні минулого року йому дозволили брати участь в італійських виборах після того, як засудили до 4 років позбавлення волі за фінансові махінації.

 

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