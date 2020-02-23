В Італії число заражених коронавірусом перевищило 130 осіб

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Влада готова розміщувати заражених на об'єктах збройних сил Італії, де буде запроваджено карантин

Число заражень новим типом коронавируса в Італії перевищила 130 осіб. Про це заявив глава національної служби Цивільної оборони Анджело Бореллі, передає CNN.

Так, за даними Бореллі, тести на коронавірус дали позитивний результат у 132 осіб.

"Двоє з них вже померли, один видужав. На даний час число осіб, які перебувають під наглядом лікарів, становить 129 осіб, причому 54 з них госпіталізовані, 26 людей зараз знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії. У разі необхідності влада готова розміщувати заражених вірусом осіб на об'єктах збройних сил Італії, де буде запроваджено карантин. Для цих цілей вже підготовлено понад 5 тисяч місць у військових казармах", - сказав він.

Зазначено також, що глава області Ломбардія Аттіліо Фонтана підписав у неділю розпорядження про закриття усіх шкіл на території регіону. Крім того, в області накладено заборону на проведення будь-яких видів масових маніфестацій. Аналогічні заходи на даний час розглядає влада Емілії-Романьї. У П'ємонті ж на тиждень припинено діяльність університетів.

Нагадаємо, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Італії різко зросла і станом на зараз перевищує 100. Зокрема, вранці 23 лютого в Італії підтвердили ще 34 випадки зараження коронавірусом COVID-2019. Загальна кількість підтверджених заражених коронавірусів становить 113.

Як писало РБК-Україна, за станом на 23 лютого в Італії зафіксовано 2 смерті від коронавируса. У п'ятницю, 21 лютого, в лікарні регіону Венето, помер 78-річний чоловік на ім'я Андріано Тревизан. Другою жертвою вірусу COVID-19 стала мешканка Ломбардії.

Також РБК-Україна писало, що в ВООЗ занепокоїлися кількістю випадків зараження коронавірусом у світі без чіткого зв'язку з КНР.