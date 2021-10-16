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В Италии число бедных резко возросло из-за пандемии COVID-19

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Италия, Суббота 16 октября 2021 21:45
В Италии число бедных резко возросло из-за пандемии COVID-19 Фото: в Италии количество бедных резко выросло из-за пандемии COVID - 19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Италии с начала пандемии коронавируса, резко увеличилось количество бедных. По состоянию на сегодня около 5,6 млн жителей страны живут в нищете.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно данным организации Caritas Italia, количество бедных в Италии выросло на один миллион с начала пандемии коронавируса.

Отмечается, что два миллиона бедных семей проживают из более чем 1,3 млн несовершеннолетних. Те, кто до начала пандемии находились на грани бедности - сегодня находятся в полной нищете.

Организация, со своей стороны, призывает правительство страны обратить внимание на программы помощи, поскольку большинство итальянцев не получают ее, или же страдают из-за непомерных задолженностей.

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Италия Пандемия коронавируса
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