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В Італії кількість бідних різко зросла через пандемію COVID-19

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Італія, Субота 16 жовтня 2021 21:45
В Італії кількість бідних різко зросла через пандемію COVID-19 Фото: в Італії кількість бідних різко зросла через пандемію COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Італії, з початку пандемії коронавірусу, різко збільшилась кількість бідних. Станом на сьогодні, близько 5,6 млн жителів країни живуть в злиднях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

Згідно з даними організації Caritas Italia, кількість бідних в Італії зросла на один мільйон з початку пандемії коронавірусу.

Зазначається, що два мільйони бідних сімей проживають з понад 1,3 млн неповнолітніх. Ті, хто до початку пандемії знаходилися на межі бідності - сьогодні перебувають в повній убогості.

Організація, зі свого боку, закликає уряд країни звернути увагу на програми допомоги, оскільки більшість італійців не отримують її, або ж страждають через непомірні заборгованісті.

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Італія Пандемія коронавірусу
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