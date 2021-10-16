В Італії кількість бідних різко зросла через пандемію COVID-19
Фото: в Італії кількість бідних різко зросла через пандемію COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Італії, з початку пандемії коронавірусу, різко збільшилась кількість бідних. Станом на сьогодні, близько 5,6 млн жителів країни живуть в злиднях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.
Згідно з даними організації Caritas Italia, кількість бідних в Італії зросла на один мільйон з початку пандемії коронавірусу.
Зазначається, що два мільйони бідних сімей проживають з понад 1,3 млн неповнолітніх. Ті, хто до початку пандемії знаходилися на межі бідності - сьогодні перебувають в повній убогості.
Організація, зі свого боку, закликає уряд країни звернути увагу на програми допомоги, оскільки більшість італійців не отримують її, або ж страждають через непомірні заборгованісті.