В Италии будут судить офицеров, причастных к гибели 260 мигрантов

Два итальянских офицера, обвиняемые в задержке реагирования на кораблекрушение 2013 года, в котором утонули около 260 мигрантов, предстанут перед судом за непредумышленное убийство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheLocal.

Суд над Леопольдо Манной, главой оперативной группы итальянской береговой охраны, и Люкой Личкарди, офицером военно-морского флота, начнется 3 декабря в Риме.

Отмечается, что в октябре 2013 года из Ливии отправилось судно с почти 480 людьми на борту. В Средиземном море, в поисково-спасательной зоне Мальты, в 118 морских милях к юго-западу от мальтийской столицы Валлетты, оно начало тонуть.

Мигранты - сирийцы и палестинцы - через сигнал SOS обратились к итальянским чиновникам, но они приказали им вместо этого позвонить на Мальту.

Мальта, в свою очередь, настояла, чтобы Италия справилась с чрезвычайной ситуацией, поскольку лодка находилась всего в 60 милях от итальянского острова Лампедуза, а ближайший итальянский патрульный катер находился в 45 минутах от тонувшего корабля.

Малтийский самолет-разведчик обнаружил лодку и попытался предупредить итальянский патрульный катер, но реакции не последовало.

Напомним, ранее Германия выразила готовность в будущем принимать 25 процентов беженцев, после спасения на море оказавшихся в Италии.

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