ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Германия готова принимать 25% спасенных на море беженцев из Италии

Новости » Общество    14.09.2019 - 02:26
Германия готова принимать 25% спасенных на море беженцев из Италии
Иллюстративное фото (twitter.com/Human Rights Watch)

За год число спасенных на море и прибывших в ФРГ из Италии мигрантов достигло 561 человека

Германия выразила готовность в будущем принимать 25 процентов беженцев, после спасения на море оказавшихся в Италии. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

СМИ сообщают, что с аналогичным заявлением готова выступить также Франция.

Зеехофер заявил, что данные меры должны помочь разгрузить Италию.

"Я всегда говорил, что наша миграционная политика гуманна. Мы никому не дадим утонуть", - сказал он.

Глава МВД ФРГ считает, что данная мера не повлечет существенных изменений для Германии, поскольку она уже сегодня фактически принимает почти четверть спасенных на море и высаженных в Италии беженцев.

По данным немецкого правительства, за прошедшие 12 месяцев число таких мигрантов достигло 561 человека

23 сентября 2019 года представители Еврокомиссии, а также Германии, Франции, Италии и Финляндии соберутся по приглашению Мальты в городе Витториоза, чтобы обсудить новые правила распределения беженцев внутри ЕС, а в октябре выработанные в результате этих переговоров предложения будут представлены Европейскому совету.

Напомним, 10 сентября при попытке пересечь Ла-Манш на лодках по дороге из Франции в Великобританию были арестованы 86 мигрантов.

Греция призывает Турцию не угрожать Европе беженцами В Германии за полгода зафиксировали более 600 нападений на беженцев
Новости Украины ГерманияБеженцы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь