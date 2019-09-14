Германия готова принимать 25% спасенных на море беженцев из Италии

Иллюстративное фото (twitter.com/Human Rights Watch)

За год число спасенных на море и прибывших в ФРГ из Италии мигрантов достигло 561 человека

Германия выразила готовность в будущем принимать 25 процентов беженцев, после спасения на море оказавшихся в Италии. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

СМИ сообщают, что с аналогичным заявлением готова выступить также Франция.

Зеехофер заявил, что данные меры должны помочь разгрузить Италию.

"Я всегда говорил, что наша миграционная политика гуманна. Мы никому не дадим утонуть", - сказал он.

Глава МВД ФРГ считает, что данная мера не повлечет существенных изменений для Германии, поскольку она уже сегодня фактически принимает почти четверть спасенных на море и высаженных в Италии беженцев.

По данным немецкого правительства, за прошедшие 12 месяцев число таких мигрантов достигло 561 человека

23 сентября 2019 года представители Еврокомиссии, а также Германии, Франции, Италии и Финляндии соберутся по приглашению Мальты в городе Витториоза, чтобы обсудить новые правила распределения беженцев внутри ЕС, а в октябре выработанные в результате этих переговоров предложения будут представлены Европейскому совету.

Напомним, 10 сентября при попытке пересечь Ла-Манш на лодках по дороге из Франции в Великобританию были арестованы 86 мигрантов.