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В Италии не будут пускать в школы и вузы без COVID-прививок

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Италия, Пятница 10 сентября 2021 11:34
В Италии не будут пускать в школы и вузы без COVID-прививок Фото: в Италии не будут пускать в школы и вузы без COVID-прививок (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Итальянское правительство объявило, что ужесточит карантинные требования в сфере образования. В школы и высшие учебные заведения не будут пускать без так называемых "зеленых пропусков", удостоверяющих вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Так, ограничение будет касаться учеников и их родителей, студентов, абитуриентов, учителей, преподавателей в вузах.

Новые ограничения вступят в силу уже с 10 октября и продлятся до конца декабря, когда в стране должно закончиться чрезвычайное положение.

Если человек не будет иметь "зеленого пропуска", ему придется предъявить отрицательный результат теста на COVID-19.

Однако ограничение не будет касаться учеников младших классов, а также тех, кто не может получить прививки по медицинским показаниям.

Указано, что того, кто нарушит это правило ждет штраф в размере 1000 евро.

Напомним, что в Италии могут принять закон о принудительной вакцинации всех, кто против.

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