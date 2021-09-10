В Италии не будут пускать в школы и вузы без COVID-прививок

Итальянское правительство объявило, что ужесточит карантинные требования в сфере образования. В школы и высшие учебные заведения не будут пускать без так называемых "зеленых пропусков", удостоверяющих вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Так, ограничение будет касаться учеников и их родителей, студентов, абитуриентов, учителей, преподавателей в вузах.

Новые ограничения вступят в силу уже с 10 октября и продлятся до конца декабря, когда в стране должно закончиться чрезвычайное положение.

Если человек не будет иметь "зеленого пропуска", ему придется предъявить отрицательный результат теста на COVID-19.

Однако ограничение не будет касаться учеников младших классов, а также тех, кто не может получить прививки по медицинским показаниям.

Указано, что того, кто нарушит это правило ждет штраф в размере 1000 евро.