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В Італії не пускатимуть до шкіл та вишів без COVID-щеплень

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Італія, П'ятниця 10 вересня 2021 11:34
В Італії не пускатимуть до шкіл та вишів без COVID-щеплень Фото: в Італії не пускатимуть до шкіл та вишів без COVID-щеплень (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Італійський уряд оголосив, що посилить карантинні вимоги у сфері освіти. До шкіл та вищих навчальних закладів не пускатимуть без так званих "зелених пропусків", що засвідчують вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Так, обмеження буде стосуватися учнів та їх батьків, студентів, абітурієнтів, вчителів, викладачів у вишах.

Нові обмеження набудуть чинності вже з 10 жовтня та триватимуть до кінця грудня, коли в країні має закінчитися надзвичайний стан.

Якщо людина не матиме "зеленого пропуску", їй доведеться пред'явити негативний результат тесту на COVID-19.

Однак обмеження не стосуватиметься учнів молодших класів, а також тих, хто не може отримати щеплення за медичними показаннями.

Вказано, що на того, хто порушить це правило чекає штраф у розмірі 1000 євро.

Нагадаємо, що в Італії можуть прийняти закон про примусову вакцинацію всіх, хто проти.

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Італія Вакцина від коронавірусу
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