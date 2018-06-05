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В Италии будут пересматривать санкции против России

НовостиПолитика    05.06.2018 - 14:45
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)
Фото: Джузеппе Конте (facebook.com/sanmateo)

Премьер-министр Италии уверен, что их санкции представляют риски для развития гражданского общества в России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций. Об этом сообщает агентство ANSA.

Как сообщается, премьер заявил, что Италия сохраняет твердую приверженность Североатлантическому альянсу.

"Мы будем поддерживать политику открытости в отношении России, которая в последние годы играет заметную роль в урегулировании ряда геополитических кризисов", - сказал Конте.

"Мы будем продвигать пересмотр системы санкций, настаивая на том, что они представляют риски для развития гражданского общества в России" - подчеркнул он.

Напомним, что 1 июня 2018 года Джузеппе Конте стал премьер-министром Италии. После Конте присягу также сдали все 18 министров.

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Теги публикации: Российская Федерация, Италия, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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