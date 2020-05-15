В Італії з 3 червня дозволять вільне пересування по країні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також з 18 травня планують дозволити поїздки в усі регіони

Уряд Італії в рамках ослаблення карантинних обмежень планує з 3 червня дозволити вільне пересування по країні. Також з 18 травня планується дозволити поїздки у всі італійські регіони.

Про це йдеться у проекті указу уряду, передає Reuters.

Повідомляється, що ослаблення планують у зв'язку з поліпшенням ситуації навколо пандемії коронавіруса в країні. При цьому проект указу ще може бути змінений.

Відзначимо, 18 травня в Італії планують ввести наступний етап виходу з карантину. Зокрема будуть відкриті бари, ресторани, перукарні і салони краси. При цьому в приміщеннях щодня повинна проводитися дезінфекція.

Також повідомлялося, що в Італії вилікувались більше половини всіх заражених COVID-19. За даними на 13 травня, з 222 104 інфікованих одужав 112 541 чоловік.

Крім цього РБК-Україна писало, що футбольні клуби італійської Серії А домовилися відновити розіграш чемпіонату з 13 червня, який був перерваний через пандемії коронавіруса. Також повідомляється, що клуби отримали від влади Італії дозвіл почати тренування з 18 травня.

Автор: Игорь Литвиненко