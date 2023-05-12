Italian Open: Костюк перемогла в другому колі змагань

Перемогою української тенісистки Марти Костюк завершився матч 1/32 фіналу престижного турніру в Римі проти американки Клер Лю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Internazionali BNL d'Italia, 2-й раунд
Лю – Костюк – 0:2 (0:6, 4:6)
У першому сеті боротьби між суперницями, яких розділяють усього 16 позицій у рейтингу WTA, не вийшло. Костюк без зайвих зусиль змогла виграти партію, не віддавши американці жодного гейму. Щоб осоромити Лю українка витратила всього 31 хвилину.
У другому сеті такої легкої прогулянки вже не було. Більше того, американська тенісистка впевнено розпочала партію, повівши з брейком 3:0. Могла Лю взяти і четвертий гейм, але Костюк відіграла два брейк-пойнти та розмочила рахунок.
Цей момент виявився поворотним. На позитивних емоціях українська тенісистка виграла й чотири наступних гейми. Два з них – на подачі представниці США. А потім перша ракетка України холоднокровно закрила сет і матч на власній подачі.
У наступному раунді Костюк зустрінеться з Паулою Бадосою з Іспанії. Вона в двох сетах здолала туніску Онс Жабер. Призовий фонд жіночих змагань у рамках Internazionali BNL d'Italia склав майже 3,6 млн євро.
До слова, напередодні Калініна розгромила росіянку Блінкову в другому колі Italian Open.
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