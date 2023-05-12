UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Italian Open: Костюк перемогла в другому колі змагань

Фото: Марта Костюк виграла обидва сети протистояння (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перемогою української тенісистки Марти Костюк завершився матч 1/32 фіналу престижного турніру в Римі проти американки Клер Лю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Internazionali BNL d'Italia, 2-й раунд

Лю – Костюк – 0:2 (0:6, 4:6)

У першому сеті боротьби між суперницями, яких розділяють усього 16 позицій у рейтингу WTA, не вийшло. Костюк без зайвих зусиль змогла виграти партію, не віддавши американці жодного гейму. Щоб осоромити Лю українка витратила всього 31 хвилину.

У другому сеті такої легкої прогулянки вже не було. Більше того, американська тенісистка впевнено розпочала партію, повівши з брейком 3:0. Могла Лю взяти і четвертий гейм, але Костюк відіграла два брейк-пойнти та розмочила рахунок.

Цей момент виявився поворотним. На позитивних емоціях українська тенісистка виграла й чотири наступних гейми. Два з них – на подачі представниці США. А потім перша ракетка України холоднокровно закрила сет і матч на власній подачі.

У наступному раунді Костюк зустрінеться з Паулою Бадосою з Іспанії. Вона в двох сетах здолала туніску Онс Жабер. Призовий фонд жіночих змагань у рамках Internazionali BNL d'Italia склав майже 3,6 млн євро.

До слова, напередодні Калініна розгромила росіянку Блінкову в другому колі Italian Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марта КостюкТеннис