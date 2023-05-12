Italian Open: Костюк победила во втором круге соревнований

Internazionali BNL d'Italia, 2-й раунд

Лю – Костюк – 0:2 (0:6, 4:6)

В первом сете борьбы между соперницами, разделяемыми всего 16-ю позициями в рейтинге WTA, не получилось. Костюк без лишних усилий смогла выиграть партию, не отдав американке ни одного гейма. Чтобы посрамить Лю украинка потратила всего 31 минуту.

Во втором сете столь легкой прогулки уже не вышло. Более того, американская теннисистка уверенно начала партию, поведя с брейком 3:0. Могла Лю взять и четвертый гейм, но Костюк отыграла два брейк-пойнта и размочила счет.

Этот момент оказался поворотным. На положительных эмоциях украинская теннисистка выиграла и четыре последующих гейма. Два из них – на подаче представительницы США. А потом первая ракетка Украины хладнокровно закрыла сет и матч на собственной подаче.

В следующем раунде Костюк встретится с Паулой Бадосой из Испании. Она в двух сетах одолела туниску Онс Жабер. Призовой фонд женских соревнований в рамках Internazionali BNL d'Italia составил почти 3,6 млн. евро.