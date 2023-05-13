Italian Open: Калініна пробилася в 1/8 фіналу змагань

Internazionali BNL d'Italia, 3-й раунд

Калініна – Кенін – 2:0 (6:4, 6:2)

Екс-перша національна ракетка вибила американку Софію Кенін. Українка розпочала з брейку та постійно тримала суперницю на безпечній дистанції упродовж стартового сету. Після ще одного брейку в середині партії Калініна взяла "під нуль" і власну подачу (5:3).

Двоочковий гандикап дозволив українській тенісистці не форсувати події. Тож вона спокійно закрила сет на ще одній власній подачі. Щоб здолати спротив американки вистачило 47 хвилин.

Друга партія натомість тривала значно довше. Щоправда, з поправкою на погодні умови. Дощ перервав поєдинок, коли Калініна була вже напівшляху до перемоги. Українка виграла три гейми поспіль (1 брейк) до вимушеної паузи та ще два – після (5:1).

Із такою солідною перевагою уродженка Нової Каховки здобула право на помилку. І навіть не одну. Проте, гнівити фарт не довелося. На наступній же своїй подачі українська тенісистка з третьої спроби реалізувала матч-пойнт.

Калініна стала першою учасницею 4-го кола турніру. Її наступна суперниця визначиться згодом. Нею стане або білоруска Азаренка, або американка Кіз. Їхній очний поєдинок запланований на вечір суботи.