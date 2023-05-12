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Українка Цуренко вийшла в третє коло Italian Open-2023

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Рим, П'ятниця 12 травня 2023 21:30
Українка Цуренко вийшла в третє коло Italian Open-2023 Фото: Леся Цуренко приєдналася до Марти Костюк у 1/16 фіналу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перемогою української тенісистки Лесі Цуренко над американкою Бернардою Перою у двох сетах завершився матч другого раунду престижного турніру в столиці Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Internazionali BNL d'Italia, 2-й раунд

Цуренко – Пера – 2:0 (6:4, 6:4)

Перша партія протистояння стала справжньою драмою. Досвідчена українка розпочала з двох невдач на власній подачі та вже невдовзі "горіла" 1:4. Утім, Цуренко зуміла вчасно додати та перехопила ініціативу.

Зрештою, їй вдалося виграти п'ять (!) геймів поспіль. Тож із трьома брейками загалом українська тенісистка закрила сет за 50 хвилин. Для цього локального успіху Цуренко було достатньо менше помилятися. Тих же подвійних помилок Пера припустилася 5 разів.

У другій же партії ледь не реалізувався зворотний сценарій. 33-річна українка надпотужно стартувала, повівши 4:0 з двома брейками. Але американська тенісистка відшукала внутрішні резерви та нав'язала конкуренцію.

Пера навіть виграла на одній із подач Цуренко та скоротила відставання до мінімуму (4:5). Та українська тенісистка зберегла самоконтроль і в десятому геймі на власній подачі закінчила матч на свою користь. У наступному раунді вона зустрінеться з першою ракеткою світу Ігою Свьонтек.

До слова, раніше Костюк пробилася в 1/16 фіналу Italian Open завдяки перемозі над Лю.

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