RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Italian Open: Калинина пробилась в 1/8 финала соревнований

Автор: Антон Федорцив

Победой украинской теннисистки Ангелины Калининой в двух сетах завершиллся матч третьего раунда престижного турнира в Риме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Internazionali BNL d'Italia, 3-й раунд

Калинина – Кенин – 2:0 (6:4, 6:2)

Экс-первая национальная ракетка выбила американку Софию Кенин. Украинка начала с брейка и постоянно держала соперницу на безопасной дистанции на протяжении стартового сета. После еще одного брейка в середине партии Калинина взяла "под ноль" и собственную подачу (5:3).

Двухочковый гандикап позволил украинской теннисистке не форсировать события. Она спокойно закрыла сет на еще одной собственной подаче. Чтобы одолеть сопротивление американке, хватило 47 минут.

Вторая партия продолжалась значительно дольше. Правда, с поправкой на погодные условия. Дождь прервал поединок, когда Калинина была уже на полпути к победе. Украинка выиграла три гейма подряд (1 брейк) до вынужденной паузы и еще два – после (5:1).

С таким солидным преимуществом уроженка Новой Каховки имела право на ошибку. И даже не одну. Тем не менее, гневить фарт не пришлось. На следующей же своей подаче украинская теннисистка с третьей попытки реализовала матч-пойнт.

Калинина стала первой участницей 4-го круга турнира. Ее следующая соперница определится вскоре. Ею станет либо белоруска Азаренко, либо американка Киз. Их очный поединок запланирован на вечер субботы.

К слову, накануне Цуренко пробилась в третий раунд Italian Open-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис