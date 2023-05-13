Italian Open: Калинина пробилась в 1/8 финала соревнований

Internazionali BNL d'Italia, 3-й раунд

Калинина – Кенин – 2:0 (6:4, 6:2)

Экс-первая национальная ракетка выбила американку Софию Кенин. Украинка начала с брейка и постоянно держала соперницу на безопасной дистанции на протяжении стартового сета. После еще одного брейка в середине партии Калинина взяла "под ноль" и собственную подачу (5:3).

Двухочковый гандикап позволил украинской теннисистке не форсировать события. Она спокойно закрыла сет на еще одной собственной подаче. Чтобы одолеть сопротивление американке, хватило 47 минут.

Вторая партия продолжалась значительно дольше. Правда, с поправкой на погодные условия. Дождь прервал поединок, когда Калинина была уже на полпути к победе. Украинка выиграла три гейма подряд (1 брейк) до вынужденной паузы и еще два – после (5:1).

С таким солидным преимуществом уроженка Новой Каховки имела право на ошибку. И даже не одну. Тем не менее, гневить фарт не пришлось. На следующей же своей подаче украинская теннисистка с третьей попытки реализовала матч-пойнт.

Калинина стала первой участницей 4-го круга турнира. Ее следующая соперница определится вскоре. Ею станет либо белоруска Азаренко, либо американка Киз. Их очный поединок запланирован на вечер субботы.