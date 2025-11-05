Не ІТ і не юристи: яку професію масово обрали українські абітурієнти у 2025 році

Скільки вступників і звідки

Загалом цього року участь у вступі до коледжів узяли 149 476 абітурієнтів. Найбільше з них - випускники 9 класів, які подали 158 536 заяв. Після 11 класів вступали 90 673 абітурієнти, ще майже 18 тисяч заяв подали випускники професійних коледжів та молодші спеціалісти. Найпопулярніша спеціальність серед абітурієнтів - "Медсестринство".

За результатами вступу було зараховано:

на основі базової середньої освіти (9 класів) - 74 626 осіб;

на основі повної середньої освіти (11 класів) - 46 708 осіб;

на основі дипломів коледжів або фахового молодшого бакалавра - 11 668 осіб;

за іншими освітніми рівнями - 1 119 осіб.

Найпопулярніші спеціальності серед 9-класників

Традиційно найбільше абітурієнтів обрали медичний напрям. Спеціальність "Медсестринство" очолила рейтинг із 7070 зарахованими студентами.

Також високий попит мають:

менеджмент - 3692;

автомобільний транспорт - 3442;

інженерія програмного забезпечення - 3198;

комп’ютерна інженерія - 2977;

фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок - 2837;

секретарська та офісна справа - 2788;

дизайн - 2729;

електрична інженерія - 2720;

будівництво та цивільна інженерія - 2673.

Популярні напрями серед 11-класників

Серед вступників після школи (11 класів) лідирують ті самі спеціальності, що й у молодших - із помітною перевагою технічних та медичних напрямів:

медсестринство - 3958;

менеджмент - 2646;

облік і оподаткування - 2182;

фінанси, банківська справа, страхування - 1865;

електрична інженерія - 1870;

харчові технології - 1870;

автомобільний транспорт - 1860;

будівництво та цивільна інженерія - 1851;

секретарська та офісна справа - 1793;

фармація - 1801.

Де найбільше вступників

Серед навчальних закладів, які прийняли найбільше заяв від випускників 9 класів, лідером став Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" - 1712 заяв. Серед випускників 11 класів перше місце за кількістю заяв посів Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування - 1562 заяви.