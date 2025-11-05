Не ІТ і не юристи: яку професію масово обрали українські абітурієнти у 2025 році

В Україні завершено вступну кампанію до фахових коледжів. Цьогоріч до навчальних закладів подали понад 268 тисяч заяв, а навчання розпочали 134 121 майбутній фахівець.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).
Загалом цього року участь у вступі до коледжів узяли 149 476 абітурієнтів. Найбільше з них - випускники 9 класів, які подали 158 536 заяв. Після 11 класів вступали 90 673 абітурієнти, ще майже 18 тисяч заяв подали випускники професійних коледжів та молодші спеціалісти. Найпопулярніша спеціальність серед абітурієнтів - "Медсестринство".
За результатами вступу було зараховано:
Традиційно найбільше абітурієнтів обрали медичний напрям. Спеціальність "Медсестринство" очолила рейтинг із 7070 зарахованими студентами.
Також високий попит мають:
Серед вступників після школи (11 класів) лідирують ті самі спеціальності, що й у молодших - із помітною перевагою технічних та медичних напрямів:
Серед навчальних закладів, які прийняли найбільше заяв від випускників 9 класів, лідером став Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" - 1712 заяв. Серед випускників 11 класів перше місце за кількістю заяв посів Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування - 1562 заяви.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні під час війни продовжують навчатися близько 20,5 тисяч іноземних студентів. Найбільше - з Китаю, Азербайджану та Грузії. Вони здебільшого обирають медицину, менеджмент і право.
Також ми писали, що відстрочку від мобілізації під час навчання у коледжах чи профтехах можуть отримати лише ті, хто здобуває освіту вперше - тобто не мають ні фахової, ні вищої освіти.