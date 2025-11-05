RU

Общество Образование Деньги Изменения

Не ІТ и не юристы: какую профессию массово выбрали украинские абитуриенты в 2025 году

Фото: В 2025 году абитуриенты массово выбирали медсестринство (nmuofficial.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине завершена вступительная кампания в профессиональные колледжи. В этом году в учебные заведения подали более 268 тысяч заявлений, а обучение начали 134 121 будущий специалист.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Сколько поступающих и откуда

Всего в этом году участие в поступлении в колледжи приняли 149 476 абитуриентов. Больше всего из них - выпускники 9 классов, которые подали 158 536 заявлений. После 11 классов поступали 90 673 абитуриента, еще почти 18 тысяч заявлений подали выпускники профессиональных колледжей и младшие специалисты. Самая популярная специальность среди абитуриентов - "Медсестринство".

По результатам поступления были зачислены:

  • на основе базового среднего образования (9 классов) - 74 626 человек;
  • на основе полного среднего образования (11 классов) - 46 708 человек;
  • на основе дипломов колледжей или профессионального младшего бакалавра - 11 668 человек;
  • по другим образовательным уровням - 1 119 человек.

Самые популярные специальности среди 9-классников

Традиционно больше всего абитуриентов выбрали медицинское направление. Специальность "Медсестринство" возглавила рейтинг с 7070 зачисленными студентами.

Также высоким спросом пользуются:

  • менеджмент - 3692;
  • автомобильный транспорт - 3442;
  • инженерия программного обеспечения - 3198;
  • компьютерная инженерия - 2977;
  • финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок - 2837;
  • секретарское и офисное дело - 2788;
  • дизайн - 2729;
  • электрическая инженерия - 2720;
  • строительство и гражданская инженерия - 2673.

Популярные направления среди 11-классников

Среди поступающих после школы (11 классов) лидируют те же специальности, что и у младших - с заметным преимуществом технических и медицинских направлений:

  • медсестринство - 3958;
  • менеджмент - 2646;
  • учет и налогообложение - 2182;
  • финансы, банковское дело, страхование - 1865;
  • электрическая инженерия - 1870;
  • пищевые технологии - 1870;
  • автомобильный транспорт - 1860;
  • строительство и гражданская инженерия - 1851;
  • секретарское и офисное дело - 1793;
  • фармация - 1801.

Где больше всего поступающих

Среди учебных заведений, которые приняли больше всего заявлений от выпускников 9 классов, лидером стал Хмельницкий политехнический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" - 1712 заявлений. Среди выпускников 11 классов первое место по количеству заявлений занял Львовский профессиональный колледж Львовского национального университета природопользования - 1562 заявления.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине во время войны продолжают учиться около 20,5 тысяч иностранных студентов. Больше всего - из Китая, Азербайджана и Грузии. Они в основном выбирают медицину, менеджмент и право.

Также мы писали, что отсрочку от мобилизации во время обучения в колледжах или профтехах могут получить только те, кто получает образование впервые - то есть не имеют ни профессионального, ни высшего образования.

СтудентыАбитуриенты