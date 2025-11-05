Не ІТ и не юристы: какую профессию массово выбрали украинские абитуриенты в 2025 году

В Украине завершена вступительная кампания в профессиональные колледжи. В этом году в учебные заведения подали более 268 тысяч заявлений, а обучение начали 134 121 будущий специалист.
Всего в этом году участие в поступлении в колледжи приняли 149 476 абитуриентов. Больше всего из них - выпускники 9 классов, которые подали 158 536 заявлений. После 11 классов поступали 90 673 абитуриента, еще почти 18 тысяч заявлений подали выпускники профессиональных колледжей и младшие специалисты. Самая популярная специальность среди абитуриентов - "Медсестринство".
По результатам поступления были зачислены:
Традиционно больше всего абитуриентов выбрали медицинское направление. Специальность "Медсестринство" возглавила рейтинг с 7070 зачисленными студентами.
Также высоким спросом пользуются:
Среди поступающих после школы (11 классов) лидируют те же специальности, что и у младших - с заметным преимуществом технических и медицинских направлений:
Среди учебных заведений, которые приняли больше всего заявлений от выпускников 9 классов, лидером стал Хмельницкий политехнический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" - 1712 заявлений. Среди выпускников 11 классов первое место по количеству заявлений занял Львовский профессиональный колледж Львовского национального университета природопользования - 1562 заявления.
