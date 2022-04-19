IT-гигант SAP запланировал уйти с рынка РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.

SAP обнародовала заявление об окончательном уходе с рынка РФ. В частности, компания откажется от поддержки и обслуживания локальных продуктов на территории России.

Правда, существующие клиенты SAP смогут и дальше пользоваться продуктами. Крупнейшими клиентами производителя программного обеспечения из Германии в РФ являются госкомпании и предприятия приближенных к Кремлю олигархов – "Газпром", РЖД, "Росатом", "Лукойл".

SAP вместе с другими технологическими гигантами объявила о приостановке работы в России сразу после развязывания войны против Украины. С того времени немецкая компания перечислила 3,7 млн ​​евро помощи украинцам.