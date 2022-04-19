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Криптобиржа Currency.com начала расторгать договора с россиянами

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Вторник 19 апреля 2022 14:55
Криптобиржа Currency.com начала расторгать договора с россиянами Фото: Граждане РФ не смогут прятать активы на Currency.com (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о новых санкционных мерах глобальной криптобиржи Currency.com в отношении граждан РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал чиновника.

Биржа криптовалют объявила о новых санкциях против россиян. Currency.com прекратила проведение сделок и начала расторгать договоры в одностороннем порядке.

"Все средства на счете перекажут на банковские счета, с которых происходили пополнения. До этого Currency.com приостановила открытие новых счетов для клиентов из России", – написал Федоров.

В марте одна из самых крупных криптовалютных бирж Binance отключила от P2P транзакций ряд российских банков и платежных систем. Ограничения были введены для учреждений, попавших под санкции Запада.

К слову, немецкая компания Henkel прекратила вести бизнес на территории РФ.

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