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IT-гігант SAP запланував піти з ринку РФ

Фото: SAP вирішив попрощатися з Росією (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Німецький виробник програмного забезпечення SAP оголосив про наміри піти з ринку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.

SAP оприлюднила заяву про остаточний відхід з ринку РФ. Зокрема, компанія відмовитися від підтримки та обслуговування локальних продуктів на території Росії.

Щоправда, наявні клієнти SAP зможуть і надалі користуватися продуктами. Найбільшими клієнтами виробника програмного забезпечення з Німеччини в РФ є держкомпанії та підприємства наближених до Кремля олігархів – "Газпром", РЖД, "Росатом", "Лукойл".

SAP разом із іншими технологічними гігантами оголосила про призупинення роботи в Росії відразу ж після розв'язування війни проти України. З того часу німецька компанія перерахувала 3,7 млн євро на допомогу українцям.

Нагадаємо, що криптобіржа Currency.com розпочала процес розриву договорів із громадянами РФ.

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