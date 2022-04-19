IT-гігант SAP запланував піти з ринку РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії .

SAP оприлюднила заяву про остаточний відхід з ринку РФ. Зокрема, компанія відмовитися від підтримки та обслуговування локальних продуктів на території Росії.

Щоправда, наявні клієнти SAP зможуть і надалі користуватися продуктами. Найбільшими клієнтами виробника програмного забезпечення з Німеччини в РФ є держкомпанії та підприємства наближених до Кремля олігархів – "Газпром", РЖД, "Росатом", "Лукойл".

SAP разом із іншими технологічними гігантами оголосила про призупинення роботи в Росії відразу ж після розв'язування війни проти України. З того часу німецька компанія перерахувала 3,7 млн євро на допомогу українцям.