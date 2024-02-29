Як пише Мінцифри, завдяки кібервійськам російський сервіс електронної пошти зупинився.

"Усі користувачі, які перебувають поза територією Росії, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до імейла - це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів", - пише пресслужба.

Фото: ІТ-армія України атакувала найбільший інтернет-портал у Росії (freepik.com)

Інші кібератаки

Варто додати, що українські хакери й ІТ-армія регулярно завдають ударів по російських популярних ресурсах, платіжних системах або ж держпідприємствах. Наприклад: