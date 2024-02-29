UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ІТ-армія України атакувала найбільший інтернет-портал у Росії

Фото: ІТ-армія України атакувала найбільший інтернет-портал у Росії (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Українська ІТ-армія атакувала найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru. Частина користувачів втратили доступ до своїх акаунтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства цифрової трансформації України.

Як пише Мінцифри, завдяки кібервійськам російський сервіс електронної пошти зупинився. 

"Усі користувачі, які перебувають поза територією Росії, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів. Доступ до імейла - це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів", - пише пресслужба. 

 

Фото: ІТ-армія України атакувала найбільший інтернет-портал у Росії (freepik.com)

Інші кібератаки

Варто додати, що українські хакери й ІТ-армія регулярно завдають ударів по російських популярних ресурсах, платіжних системах або ж держпідприємствах. Наприклад: 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні