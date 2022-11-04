IT-армия Украины атаковала главный банк России

Украинская киберармия атаковала "Газпромбанк" – главный банк России, где открыты счета, на которые поступает оплата за российские нефть и газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал IT-армии Украины.

Кроме того, что этот банк принимает платежи за российские энергоресурсы, он также сотрудничает с командованием Вооруженных сил РФ и выплачивает зарплату и "боевые" российским военным, в частности тем, которые зверски издевались над украинцами под Киевом. И главное - сейчас "Газпромбанк" остается единственным крупным российским банком, избежавшим западных санкций. Также ІТ-армия Украины сломала и скачала данные 650 тысяч участников крупнейшей российской псевдоплатформы для волонтеров – dobro. Украинское ІТ-сообщество оставило на координационной платформе этих "волонтеров" свое обращение.