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IT-армия Украины атаковала главный банк России

Новина українською →
Россия, Пятница 04 ноября 2022 19:10
IT-армия Украины атаковала главный банк России Фото: ІТ-армия Украины атаковала крупнейший российский банк, избежавший российских санкций (finbalance.com.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Украинская киберармия атаковала "Газпромбанк" – главный банк России, где открыты счета, на которые поступает оплата за российские нефть и газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал IT-армии Украины.

Кроме того, что этот банк принимает платежи за российские энергоресурсы, он также сотрудничает с командованием Вооруженных сил РФ и выплачивает зарплату и "боевые" российским военным, в частности тем, которые зверски издевались над украинцами под Киевом. И главное - сейчас "Газпромбанк" остается единственным крупным российским банком, избежавшим западных санкций.

Также ІТ-армия Украины сломала и скачала данные 650 тысяч участников крупнейшей российской псевдоплатформы для волонтеров – dobro. Украинское ІТ-сообщество оставило на координационной платформе этих "волонтеров" свое обращение.

Напомним, IT-армия Украины – это сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В ее состав входят более 200 тысяч волонтеров-специалистов – как украинских, так и иностранных.

Кроме того, 3 ноября украинская ІТ-армия получила доступ к сети центрального банка Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что начальные онлайн-планы президента РФ Владимира Путина, похоже, не оправдались. Россия проиграла информационную войну в Украине, как и наземную, пишет британская разведка.

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