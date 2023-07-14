ISW: Звільнення у РФ генерала, який жалівся на втрати, підтверджує слабку оборону окупантів

Експерти вважають, що війська РФ в Україні не мають резервів для ротації передових частин, і що без оперативних резервів окупанти повинні будуть відступити на підготовлені оборонні позиції без істотної підтримки у разі прориву Сил оборони України.

На думку аналітиків, скарга Попова на російські втрати внаслідок артилерійського вогню може вказувати на те, що російські сили потребують ротацій та підкріплень для підтримки своєї оборони в західній частині Запорізької області.

Водночас відсутність резервів у Росармії, ймовірно, не дозволила начальнику Генштабу Валерію Герасимову серйозно розглянути розповіді Попова - його звільнення "ще раз продемонструвало, що російські сили не можуть проводити ротацію сил", йдеться в матеріалі.

Як звертають увагу фахівці Інституту вивчення війни, очевидна відсутність ротації військ на театрі військових дій передбачає, що військам РФ доведеться покладатися на існуючі сили, що вже деградували, у разі будь-якого прориву українських військових.

"Скарги Попова на погані контрбатарейні можливості російських військ та значні втрати росіян від вогню української артилерії, ймовірно, є результатом того, що за оцінкою ISW є спробою України знищити російські сили, що обороняються на півдні України", - зазначається у звіті.

Ключові висновки:

Колишній командувач російської 58-ї загальновійськової армії генерал-майор Іван Попов заявив в аудіозаписі, який просочився, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу звільнив його за те, що він постійно висловлював невдоволення старшим командирам проблемами на лінії фронту в західній частині Запорізької області України.

Ймовірно, Попов намагався звернутися до Кремля із проханням частково чи повністю позбавити Герасимова командування операціями в Україні.

Герасимов, можливо, намагався захистити Путіна від небажаної критики, щоб підтримати незнання Путіна, звільнивши Попова доти, як він зміг звернутися безпосередньо до Кремля.

Спроба Попова безпосередньо звернутися до Путіна за підтримкою та його непокора командуванню Герасимова свідчить про модель агресивної поведінки, яка склалася в командуванні та військах РФ, що воюють в Україні.

Російські блогери по-різному відреагували на звільнення Попова, але жоден із них не погодився зі скаргами Попова на проблеми, з якими стикаються війська РФ на фронті.

Перебої в роботі російського командування, яке спостерігає за операціями на півдні України, швидше за все, негайно, але незначно вплинуть на сили окупантів.

ЗСУ 13 липня продовжили контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках лінії фронту, на деяких ділянках досягли успіхів.

Повідомляється, що Кремль віддав наказ про затримання та усунення з посади кількох високопоставлених офіцерів після збройного заколоту ПВК "Вагнера" 24 червня, підтверджуючи попередню оцінку ISW про те, що Кремль, ймовірно, має намір очистити Міноборони від осіб, які вважаються нелояльними.

Війська РФ 13 липня завдали серії ударів безпілотниками "Шахед" по території України.

Російські та українські сили вели позиційні бої у Кремінної.

ЗСУ провели наземні атаки та, як повідомляється, просунулися навколо Бахмута.

Українські та російські сили продовжують завдавати ударів по лінії Авдіївка - Донецьк.

Українські сили повідомили про проведення обмежених наступальних операцій на заході Донецької області та продовження контрнаступальних операцій у прикордонні Донецької та Запорізької областей.

ЗСУ продовжували контрнаступальні дії, і станом на 13 липня досягли певних успіхів на заході Запорізької області.

РФ, можливо, не виконує деяких зі своїх зобов'язань перед Іраном у рамках двостороннього партнерства в галузі безпеки, навіть незважаючи на те, що російські військові продовжують значною мірою покладатися на безпілотники іранського виробництва для застосування в Україні.

The Associated Press повідомило 13 липня, що російські сили та окупаційні "адміністрації" проводять широкомасштабну кампанію із затримання та жорстокого поводження з цивільними особами, і планують створити додаткову інфраструктуру для інтернування на окупованих територіях України.

Звільнення командувача 58-ї армії РФ

Генерал ЗС РФ Іван Попов командував силами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку в Україні. Він був звільнений з посади після звинувачення Міноборони РФ у тому, що не було надано достатньої підтримки на фронті його військам, та практично у зраді солдатів.

Як пише СNN, Штаб 58-ї загальновійськової армії знаходиться в окупованому місті Бердянськ Запорізької області з базою в готелі "Дюна", який зазнав ракетного обстрілу вранці 11 липня, внаслідок чого було ліквідовано ще одного російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.