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ISW: Увольнение в РФ генерала из-за жалоб на потери подтверждает слабую оборону оккупантов

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Решение Минобороны РФ уволить командующего силами 58-й оккупационной армии на Запорожском направлении генерала Ивана Попова после жалоб на нехватку поддержки на фронте и большие потери расценивается как подтверждение слабости обороны интервентов на фоне контрнаступления ВСУ.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Эксперты считают, что у войск РФ в Украине недостаточно резервов для ротации передовых частей, и что без оперативных резервов оккупанты должны будут отступить на подготовленные оборонительные позиции без существенной поддержки в случае прорыва Сил обороны Украины.

По мнению аналитиков, жалоба Попова на российские потери в результате артиллерийского огня может указывать на то, что российские силы нуждаются в ротациях и подкреплениях для поддержания своей обороны в западной части Запорожской области.

В то же время отсутствие резервов у Росармии, вероятно, не позволило начальнику Генштаба Валерию Герасимову серьезно рассмотреть рассказы Попова - его увольнение "еще раз продемонстрировало, что российские силы не могут проводить ротацию сил", говорится в материале.

Как обращают внимание специалисты Института изучения войны, очевидное отсутствие ротации войск на театре военных действий предполагает, что войскам РФ придется полагаться на существующие и уже деградировавшие силы в случае любого прорыва украинских военных.

"Жалобы Попова на плохие контрбатарейные возможности российских войск и значительные потери россиян от огня украинской артиллерии, вероятно, являются результатом того, что, по оценке ISW, является попыткой Украины уничтожить российские силы, обороняющиеся на юге Украины", - указывается в отчете.

Ключевые выводы:

  • Бывший командующий российской 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов заявил в просочившейся аудиозаписи, что министр обороны РФ Сергей Шойгу уволил его за то, что он постоянно выражал недовольство старшим командирам проблемами на линии фронта в западной части Запорожской области Украины.
  • Вероятно, Попов пытался обратиться к Кремлю с просьбой частично или полностью лишить Герасимова командования операциями в Украине.
  • Герасимов, возможно, пытался оградить Путина от нежелательной критики, чтобы поддержать незнание Путина, уволив Попова до того, как он смог обратиться напрямую в Кремль.
  • Попытка Попова напрямую обратиться к Путину за поддержкой и его неподчинение командованию Герасимова свидетельствует о модели агрессивного поведения, сложившейся в командовании и войсках РФ, воюющих в Украине.
  • Российские блоггеры по-разному отреагировали на увольнение Попова, но ни один из них не согласился с жалобами Попова на проблемы, с которыми сталкиваются войска РФ на фронте.
  • Перебои в работе российского командования, наблюдающего за операциями на юге Украины, скорее всего, окажут немедленное, но незначительное влияние на силы оккупантов.
  • ВСУ 13 июля продолжили контрнаступательные действия как минимум на трех участках линии фронта, на некоторых участках добились успехов.
  • Сообщается, что Кремль отдал приказ о задержании и отстранении от должности нескольких высокопоставленных офицеров после вооруженного мятежа ЧВК "Вагнера" 24 июня, подтверждая предыдущую оценку ISW о том, что Кремль, вероятно, намерен очистить Минобороны от лиц, считающихся нелояльными.
  • Войска РФ 13 июля нанесли серию ударов беспилотниками "Шахед" по территории Украины.
  • Российские и украинские силы вели позиционные бои у Кременной.
  • ВСУ провели наземные атаки и, как сообщается, продвинулись вокруг Бахмута.
  • Украинские и российские силы продолжают наносить удары по линии Авдеевка - Донецк.
  • Украинские силы сообщили о проведении ограниченных наступательных операций на западе Донецкой области и продолжении контрнаступательных операций в приграничье Донецкой и Запорожской областей.
  • ВСУ продолжали контрнаступательные действия, и по состоянию на 13 июля добились определенных успехов на западе Запорожской области.
  • РФ, возможно, не выполняет некоторые из своих обязательств перед Ираном в рамках двустороннего партнерства в области безопасности, даже несмотря на то, что российские военные продолжают в значительной степени полагаться на беспилотники иранского производства для применения в Украине.
  • The Associated Press сообщило 13 июля, что российские силы и оккупационные "администрации" проводят широкомасштабную кампанию по задержанию и жестокому обращению с гражданскими лицами, и планируют создать дополнительную инфраструктуру для интернирования на оккупированных территориях Украины.

Увольнение командующего 58-й армии РФ

Генерал ВС РФ Иван Попов командовал силами 58-й оккупационной армии на Запорожском направлении в Украине. Он был уволен с поста после обвинения Минобороны РФ в том, что не было предоставлено достаточной поддержки на фронте его войскам, и практически в предательстве солдат.

Как пишет СNN, Штаб 58-й общевойсковой армии находится в оккупированном городе Бердянск Запорожской области с базой в отеле "Дюна", который подвергся ракетному обстрелу утром 11 июля, в результате чего был ликвидирован еще один российский генерал-лейтенант Олег Цоков.

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Война России против Украины