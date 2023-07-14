ISW: Увольнение в РФ генерала из-за жалоб на потери подтверждает слабую оборону оккупантов

Решение Минобороны РФ уволить командующего силами 58-й оккупационной армии на Запорожском направлении генерала Ивана Попова после жалоб на нехватку поддержки на фронте и большие потери расценивается как подтверждение слабости обороны интервентов на фоне контрнаступления ВСУ.
К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Эксперты считают, что у войск РФ в Украине недостаточно резервов для ротации передовых частей, и что без оперативных резервов оккупанты должны будут отступить на подготовленные оборонительные позиции без существенной поддержки в случае прорыва Сил обороны Украины.
По мнению аналитиков, жалоба Попова на российские потери в результате артиллерийского огня может указывать на то, что российские силы нуждаются в ротациях и подкреплениях для поддержания своей обороны в западной части Запорожской области.
В то же время отсутствие резервов у Росармии, вероятно, не позволило начальнику Генштаба Валерию Герасимову серьезно рассмотреть рассказы Попова - его увольнение "еще раз продемонстрировало, что российские силы не могут проводить ротацию сил", говорится в материале.
Как обращают внимание специалисты Института изучения войны, очевидное отсутствие ротации войск на театре военных действий предполагает, что войскам РФ придется полагаться на существующие и уже деградировавшие силы в случае любого прорыва украинских военных.
"Жалобы Попова на плохие контрбатарейные возможности российских войск и значительные потери россиян от огня украинской артиллерии, вероятно, являются результатом того, что, по оценке ISW, является попыткой Украины уничтожить российские силы, обороняющиеся на юге Украины", - указывается в отчете.
Генерал ВС РФ Иван Попов командовал силами 58-й оккупационной армии на Запорожском направлении в Украине. Он был уволен с поста после обвинения Минобороны РФ в том, что не было предоставлено достаточной поддержки на фронте его войскам, и практически в предательстве солдат.
Как пишет СNN, Штаб 58-й общевойсковой армии находится в оккупированном городе Бердянск Запорожской области с базой в отеле "Дюна", который подвергся ракетному обстрелу утром 11 июля, в результате чего был ликвидирован еще один российский генерал-лейтенант Олег Цоков.
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