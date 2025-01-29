ISW: ЗСУ мали успіх біля Покровська і Торецька, РФ тисне у 2 областях, а КНДР "довоювалася"

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ 28 січня продовжили наступальні операції в межах "українського плацдарму" в Курській області, але не просунулися.

Українська бригада, що діє в Курській області, 28 січня опублікувала кадри, на яких видно, як безпілотники ЗСУ відбивають російську механізовану атаку розміром у посилений взвод у невизначеному районі Курської області.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська атакували на північний захід від Суджі в районі Вікторівки, Нікольського, Нової Сорочини та Старої Сорочини, а також на південь від Суджі в районі Куриловки.

Російські джерела ISW розповідали, що начебто нещодавно війська РФ відбили атаку піхоти ЗСУ поблизу Нікольського.

28 січня російські силовики повідомили агенції новин Кремля ТАСС, що війська РФ нібито знищили українську диверсійно-розвідувальну групу, яка діяла поблизу Білопілля Сумської області через міжнародний кордон із Теткіно Курської області, але в ISW не спостерігали підтвердження.

"Повідомляється, що північнокорейське угруповання сил в Курській області продовжує зазнавати значних втрат в живій силі і може тимчасово вийти з бойових дій через ці втрати", - йдеться у звіті експертів.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України лейтенант Андрій Коваленко 28 січня заявив, що солдати КНДР не навчилися протидіяти ударам українських безпілотників і артилерії, і в результаті зазнали значних втрат.

Коваленко розповів, що російське командування та північнокорейські офіцери працюють над виправленням цих "помилок".

27 січня командир українського спецназу повідомив Sky News, що північнокорейські війська, мабуть, тимчасово відійшли з лінії фронту в Курській області після значних втрат і, можливо, доглядають за пораненими військовослужбовцями або чекають додаткового підкріплення.

Проте український командувач припустив, що війська КНДР незабаром повернуться до бойових дій.

Інші українські військовослужбовці розповіли Sky News, що північнокорейські сили, здавалося, не знали про загрозу ударів безпілотників і артилерії, коли вони вперше прибули в Курську область, і часто діяли легко ідентифікованими групами від 20 до 60 осіб.

Українські військовослужбовці повторили, що північнокорейські та російські війська погано спілкуються через мовний бар’єр, і що сили КНДР мають більш якісну стрілецьку зброю та форму, ніж росіяни, але часто не мають доступу до бронетехніки та змушені атакувати та транспортувати постачання пішки.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

27 і 28 січня російські окупанти продовжували атаки в Харківській області поблизу Вовчанська та Стариці, але не просунулися.

Командир української бригади, яка діяла на Вовчанському напрямку, 27 січня заявив, що росіяни щодня штурмують Вовчанський агрегатний завод групами від трьох до 10 осіб, у тому числі призовниками.

Операція РФ №2 - Луганська область

28 січня війська РФ продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але не просунулися.

Російські джерела ISW стверджували, що нібито захоплення путінськими військами Дворічної дозволить просунутися в напрямку Кутківки та Західного, і спробувати або оточити Куп'янськ із заходу, або просунутися на північний захід у напрямку Великого Бурлука для підтримки наступальних операцій РФ поблизу Вовчанська.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 28 січня заявив, що росііяни не окупували Дворічну, і що в населеному пункті тривають бої.

Російські загарбники продовжували атакувати біля Дворічної, Кутківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки 27 і 28 січня.

Командир українського батальйону безпілотників, який діяв на Куп'янському напрямку, 28 січня заявив, що з 22 січня ЗСУ відбили чотири механізовані атаки невизначених ешелонів.

Командувач заявив, що воїни ЗСУ знищили понад 15 російських БТРів і танків - приблизно 80 відсотків з них українські захисники ліквідували безпілотниками.

28 січня війська РФ продовжували наступ на Боровому напрямку, але не просунулися.

Російські блогери продовжували стверджувати, що путінські війська захопили Новоєгорівку (на південний схід від Борової), але не захопили Твердохлібове (безпосередньо на захід від Новоєгорівки).

Війська РФ продовжували атакувати в районі Лозової, Богуславки, Зеленого Гаю та Нової Кругляківки, біля Новоєгорівки, Макіївки та Греківки 27 і 28 січня.

Речник української бригади, яка діє в Харківській області, 28 січня заявив, що росіяни щоденно проводять штурм групами до шести солдатів поблизу річки Оскіл та Борової.

Речник додав, що окупанти час від часу атакують на мотоциклах, але використовують танки для вогню з закритих позицій - ймовірно, щоб зберегти бронетехніку.

28 січня війська РФ продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але не просунулися.

Російські загарбники наступали в районі Тернів, Колодязів, Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, поблизу Зарічного та в районі Серебрянського лісу 27 і 28 січня.

Операція РФ №3 - Донецька область

27 і 28 січня війська РФ продовжували атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського та Новоселівки, але не просунулися.

Війська РФ 28 січня наступали поблизу та в межах Часового Яру, але також не просунулися.

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російські окупанти нещодавно атакували за підтримки бронетехніки поблизу Білої Гори (на південь від Часового Яру), і що під час атаки українські безпілотники знищили та пошкодили 2 російські танки та 3 бронемашини.

Війська РФ 27 і 28 січня продовжували штурми біля самого Часового Яру, коло Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

Сили оборони України нещодавно просунулися в північній частині Торецька. Геолокаційні кадри від 28 січня показують, що ЗСУ просунулися вулицею Даргомижського на півночі Торецька.

28 січня Генеральний штаб ЗСУ опублікував карту, на якій зазначено, що російські загарбники окупували Нью-Йорк (на південь від Торецька) та Юрівку (на захід від Нью-Йорка), але незрозуміло, коли це сталося.

В ОСУВ "Хортиця" розповіли, що нещодавно українські захисники знищили колону з 5 російських машин, які намагалися висадити піхоту біля передових українських позицій у напрямку Щербинівки (на захід від Торецька).

Російські окупанти продовжували штурмові дії у самому Торецьку, біля Кримського, Дачного, Диліївки та Щербинівки 27 і 28 січня.

Українські захисники нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 і 28 січня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися в південно-східній частині н.п. Котлине (на захід від Покровська) і на південь від н.п. Звірове (на південний захід від Покровська).

Разом з тим фіксується просування на Покровському напрямку й російських окупантів. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 січня, показують, що росіяни просунулися вздовж Донецької залізниці на південно-східній околиці Удачного (на захід від Котлиного)

28 січня в Генштабі ЗСУ опублікували карту, на якій зазначено, що російські окупанти захопили Успенівку та Новоандріївку (обидві на південний захід від Покровська), але незрозуміло, коли це відбулося.

Війська РФ вели наступальні дії під самим Покровськом, в районі н.п. Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Воздвиженка, Зелене Поле, Баранівка, біля Сухого Яру, Лисівки, Зеленого, Шевченка, Удачного і в бік Сергіївки, в районі Надіївки, Успенівки, Нововасилівки, Новоолександрівки, Котлярівки, Новоандріївки та на Преображенку і Богданівку 27 і 28 січня.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська атакують Срібне з трьох напрямків, ймовірно, намагаючись оточити населений пункт широким фронтом і відкинути ЗСУ з позицій вздовж річки Вовча, що протікає на південь від Срібного та на захід від Курахового.

Російське джерело ISW стверджувало, що ЗСУ начебто безуспішно контратакували в Удачному та поблизу Котлярівки, і що війська РФ намагаються закріпитися в Удачному через масштабні руйнування в населеному пункті.

Командир українського взводу безпілотників, який діяв на Покровському напрямку, заявив, що ворог постійно атакує під прикриттям туману невеликими піхотними групами, і що окупанти мають велику кількість піхотних резервів.

Командувач також розповів, що росіяни іноді запускають до 30 FPV-безпілотників проти однієї української позиції, і що окупанти часто розробляють заходи протидії українській техніці протягом 2-3 тижнів після появи техніки ЗСУ на полі бою.

Офіцер української військової розвідки розповів Economist у статті, опублікованій 27 січня, що російські загарбники досліджують позиції ЗСУ на пошук слабких місць поблизу Покровська, а потім зосереджують сили всюди, де досягають тактичних успіхів .

Російський "воєнкор" заявив, що використання українських безпілотників ускладнює просування військ РФ біля Успенівки та Новоолександрівки.

28 січня російські окупанти продовжили наступати на Курахівському напрямку.

У Генштабі ЗСУ 28 січня показали карту, на якій зазначено, що війська РФ захопили Слов'янку (на північний захід від Курахового) і просунулися в полях на захід від Слов'янки та південніше Дачного (на захід від Курахового).

Речник української бригади, яка діє на Курахівському напрямку, заявив, що російські окупанти продовжують наступати невеликими групами від 1 до 3 осіб і використовують техніку для висадки піхоти поблизу позицій ЗСУ, але не для ведення моторизованих штурмів.

Речник припустив, що росіяни намагаються використати свою перевагу в живій силі, щоб виснажити сили ЗСУ в цьому районі.

Російські блогери стверджували, що війська РФ розширюють свій плацдарм на північний схід від Андріївки, і намагаються захопити позиції вздовж траси Т-0515 Андріївка - Покровськ поблизу Слов'янки (на північний схід від Андріївки).

Війська РФ продовжували штурмові дії поблизу Андріївки, Шевченка, в районі н.п. Дачне, Улакли, Костянтинопіль, Розлив, на Олексіївку і Багатир; біля Янтарного і Зеленівки 27 і 28 січня.

28 січня російські загарбники продовжували наступальні дії на напрямку Великої Новосілки, і нещодавно просунулися вперед.

У Генштабі ЗСУ 28 січня оприлюднили карту, на якій зазначено, що російські окупанти просунулися на північний схід від Роздольного (на північний схід від Великої Новосілки).

Російські блогери стверджували, що путінські війська все ще проводять зачистку у Великій Новосілці, та перегруповуються біля населеного пункту.

27 і 28 січня війська РФ продовжували штурми біля самої Великої Новосілки, біля Роздольного та Новосілки.

"Південна вісь"

27 і 28 січня війська РФ здійснили обмежені атаки на Запорізькому напрямку в районі Новоданилівки (на північ від Роботиного).

28 січня Генштаб ЗСУ опублікував карту, на якій зазначено, що окупанти захопили Степове (на північний захід від Роботиного) і просунулися на північний схід від Копані (на захід від Роботиного) і на південь від Малих Щербаків (на північний захід від Роботиного).

27 і 28 січня російські загарбники продовжували наступати на Дніпровському напрямку, але не просунулися.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 28 січня повідомляли, що з початку доби на фронті відбулося 174 бойових зіткнень.

Також у Силах оборони України поінформували, що найбільша кількість ворожих атак була зафіксована на Покровському напрямку. Також у військовому командуванні додали, що там, за попередніми даними, українські захисники знешкодили 275 російських окупантів, з них 146 - безповоротно.

Додамо, 28 січня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко розповів, що війська КНДР зазнали провалу у Курській області через відсутність підготовки протистояти дронам та артилерії. Зараз вони проводять з російськими командирами та власними офіцерами "роботу над помилками".