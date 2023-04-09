В ISW заявили о снижении темпов российских наступлений вдоль всей линии фронта
Российские оккупанты ведут бои по всей линии фронта, но их наступательный потенциал продолжает снижаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
В то же время захватчики сосредотачивают свои текущие атаки на отвлечении и рассредоточении украинских сил, чтобы помешать началу контрнаступления.
Аналитики приводят заявление главы Совета резервистов Сухопутных войск Украины Ивана Тимочка от 8 апреля о том, что россияне нигде не продвигаются всерьез. Кроме того, темпы обстрелов в Бахмуте и его окрестностях на одних участках несколько снизились, а на других - совсем остановились.
Офицер отметил, что наступление РФ на Авдеевку "захлебнулось", и указал, что враг все еще не контролирует Марьинку, несмотря на то, что превратил город в руины.
В отчете также говорится о том, что один из российских милблогеров утверждал, что темп наступательных операций вдоль всей линии фронта Авдеевка-Донецк снизился за последние сутки, и указал, что войска РФ пытаются продвинуться где угодно.
Специалисты добавляют, что оккупанты, чтобы компенсировать ключевые недостатки в боевой способности, в значительной степени возлагаются на артиллерию.
Ключевые выводы ISW:
- Российский военный преступник Игорь Гиркин предпринял новую попытку, направленную на защиту влияния российского провоенного сообщества в Кремле.
- Гиркин может продвигать политические цели неназванных фигур в российских властных структурах, возможно, в Федеральной службе безопасности.
- Российские империалисты захватили похороны милблогера Максима Фомина, чтобы продвигать провоенные нарративы.
- Российская ракетная кампания по деградации единой энергетической инфраструктуры Украины окончательно провалилась и РФ, похоже, отказалась от этих усилий.
- Кремль, вероятно, усугубляет наказание за преступления, связанные с терроризмом, в рамках больших усилий по содействию самоцензуре и созданию правовых условий для усиления внутренних репрессий.
- Министерство обороны РФ может создавать условия для атаки под ложным флагом в Сумской области.
- Российские войска вели ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременной.
- Напряжение между ЧВК "Вагнер" и обычными российскими войсками усиливается.
- Российские источники продолжали спекулировать о запланированном украинском контрнаступлении на юге Украины, включая гипотезы о возможности высадки украинского десанта через Каховское водохранилище.
- Федеральная антимонопольная служба РФ 6 апреля предложила реформу дерегулирования оборонно-промышленной базы, которая может ускорить оборонное производство, но, скорее всего, будет способствовать коррупции и хищению.
- Украинские чиновники сообщили, что 31 ребенок вернулся в Украину после депортации в Россию.
Напомним, ранее в Институте изучения войны информировали, что "большое" наступление российских войск в Украине достигает кульминации.
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