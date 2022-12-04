UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ISW: Заступника Шойгу могли відрядити до Ірану за нові дронами та ракетами

фото: Заступника Шойгу могли відправити до Ірану за нові дронами та ракетами (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Тегерані начальник Генерального штабу збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Багері зустрівся з заступником міністра оборони Росії генерал-полковником Олександром Фоміним. Сторони могли обговорювати нові постачання дронів та ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Згідно з офіційними повідомленнями іранських державних ЗМІ, вони обговорили "неуточнену" військову співпрацю.

"Можливо, вони обговорювали продаж іранських безпілотників та ракет Росії для використання в Україні. Багері є головнокомандувачем оборони Ірану та відповідає за військову політику та стратегічне керівництво", - пишуть аналітики.

На момент написання цієї новини про зустріч у російських ЗМІ не повідомлялося.

Нагадаємо, що російські військові понад два тижні не запускають Україною іранські безпілотники. Це може свідчити про те, що перша партія дронів вже закінчилася.

Також повідомлялося, що українська розвідка не фіксувала передачу Іраном балістичних ракет Російської Федерації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрониІран