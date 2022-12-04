ISW: Заступника Шойгу могли відрядити до Ірану за нові дронами та ракетами

Згідно з офіційними повідомленнями іранських державних ЗМІ, вони обговорили "неуточнену" військову співпрацю.

"Можливо, вони обговорювали продаж іранських безпілотників та ракет Росії для використання в Україні. Багері є головнокомандувачем оборони Ірану та відповідає за військову політику та стратегічне керівництво", - пишуть аналітики.

На момент написання цієї новини про зустріч у російських ЗМІ не повідомлялося.

Нагадаємо, що російські військові понад два тижні не запускають Україною іранські безпілотники. Це може свідчити про те, що перша партія дронів вже закінчилася.

Також повідомлялося, що українська розвідка не фіксувала передачу Іраном балістичних ракет Російської Федерації.

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