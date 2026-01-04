ISW: захоплення Покровська не дасть РФ прориву, але покаже нову небезпечну тактику

Більшість військових аналітиків вважають, що Покровськ зрештою капітулює. Коли це станеться, це буде піррова перемога для Росії, яка сама по собі навряд чи зможе зруйнувати оборону України на сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають в ISW, остаточне захоплення міста дасть Росії лише незначні тактичні переваги. Однак кампанія показує, що російська армія вчиться і адаптується - це може передвіщати серйозні проблеми для України в найближчій і середньостроковій перспективі.

Кремль роздуває значення захоплення Покровська, щоб представити просування Росії на полі бою як неминуче. Адже насправді Росія заплатила високу ціну за свій наступ в Донецькій області. За останні 20 місяців російські війська просунулися лише на 40 км від Авдіївки до Покровська.

З початку наступальних операцій з метою захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року і до літа 2024 року російські війська втратили в районі Покровська бронетехніку і танки, що відповідають щонайменше п'яти дивізіям (понад 1000 бронемашин і понад 500 танків).

"Після масштабних втрат Росія змінила тактику, відмовившись від механізованих штурмів на користь піхотних груп проникнення. Такий підхід дозволив просуватися повільно, але ціною колосальних втрат. Лише в жовтні, за оцінками ISW, росіяни захопили близько 30 квадратних кілометрів у районі Покровська, втративши до 25 тисяч військових", - зазначають в ISW.

На думку аналітиків, падіння Покровська навряд чи призведе до прориву для росіян. Розташовані там сили, які зараз добре обізнані в позиційній війні, не мають можливості швидко просуватися, щоб захопити більше території. Росії бракує військ для рішучого прориву в великих масштабах - тим більше, що Україна підтримує щільну мережу польових укріплень безпосередньо на захід від Покровська.

Нова тактика росіян

Проте в цій кампанії росіяни продемонстрували нову оперативну схему захоплення українських міст: спочатку систематично руйнувати логістичні лінії України за допомогою дронів, а потім відправляти піхотні штурмові та диверсійні групи, щоб пересилити обложених захисників. Зокрема, здатність Росії послаблювати позиції України на полі бою ударами середньої дальності є тривожним явищем.

Оборона фортечного поясу - добре укріплених міст Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки - буде значно ускладнена, якщо Росія зможе позбавити Україну залізниць і автомагістралей, необхідних для постачання цих опорних пунктів. Дійсно, Росія вже намагається повторити свій досвід з Покровська.

Аналітики звертають увагу, що на початку листопада Україна вже була змушена зупинити залізничне сполучення з Краматорськом через загрозу ударів дронів.

В ISW наголошують, що Україна має посилити протидію російським дронам, зокрема шляхом розвитку засобів ураження цілей на відстані 60-100 км від фронту. Водночас вирішальним чинником залишається західна допомога - постачання артилерії, ракет та розвідданих.

Аналітики підсумовують: поки Росія відчуває просування на полі бою, Кремль не буде зацікавлений у реальних переговорах, а дипломатичні зусилля без зупинки наступу РФ залишатимуться малоефективними.