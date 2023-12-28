В ISW висловилися про вплив підриву росіянами Каховської ГЕС на результат контрнаступу ЗСУ

Операції ЗСУ на східному березі Херсонської області в жовтні відтягнули сили російських окупантів з інших ділянок фронту, і могли б мати подібний чи навіть кращий ефект у червні на початку контрнаступу. Але в той момент на ситуацію вплинув підрив інтервентами Каховської дамби.

В публікації йдеться, що руйнування дамби Каховської гідроелектростанції 6 червня відтермінувало переправу сил ЗСУ через річку Дніпро, яка, ймовірно, мала на меті підтримку контрнаступальних операцій.

26 грудня агентство Associated Press опублікувало інтерв’ю з українськими військовослужбовцями Сил спеціальних операцій, у якому вони розповіли, що готувалися здійснити форсування через Дніпро на лівий берег Херсонської області наприкінці травня 2023 року. Проте знищення гребля ГЕС і подальше затоплення в регіоні відклали ці плани.

Повідомляється, що український особовий склад здійснював обмежені спроби переправи в липні, серпні та вересні поточного року, але ЗСУ не почали більш масштабну переправу з метою створення плацдарму на східному березі до середини жовтня.

Операції Сил оборони України на східному березі Херсонської області в жовтні відтягнули російські сили з інших ділянок фронту і, вірогідно, мали б подібний або навіть більш виражений ефект у червні 2023 року на початку українського контрнаступу, розповіли експерти

У звіті зазначається, що війська РФ також перекинули підрозділи 7-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) з Херсонської області після руйнування дамби Каховської ГЕС, та продовжили покладатися на них як на критичні елементи російської оборони в західній частині Запорізькій області та на території в районі адмінкордону між Донецької та Запорізькою областями.

В ISW вважають, що російське командування навряд чи перекинуло б ці елементи подалі від Херсона в разі українського форсування в червні 2023 року.

"Значні українські наземні операції на лівобережній частині Херсонської області, скоординовані з українськими контрнаступальними операціями на півдні України та під Бахмутом, мали б чинити більший тиск на російські сили та, ймовірно, обмежили б здатність російських військових збалансувати потреби в живій силі та техніці для оборонних операцій на чотирьох напрямках", - йдеться в публікації.

Таким чином, резюмують аналітики ISW, руйнування російськими окупантами Каховської дамби, ймовірно, зіграло свою роль у результаті українського контрнаступу.

Ключові висновки:

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Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це спричинило затоплення низки населених пунктів Херсонської області. Найбільше постраждало тимчасово окуповане лівобережжя.

Частина жителів регіону втратила своє житло внаслідок таких дій російських солдатів.

В ООН заявляли, що підрив Каховської дамби в червні 2023 року є екологічною катастрофою великого масштабу, який виходить за межі України.

Детальніше про те, навіщо Росія підірвала Каховську ГЕС та "змила" свою оборону, - читайте в матеріалі РБК-Україна.