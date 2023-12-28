В ISW высказались о влиянии подрыва РФ Каховской ГЭС на результат контрнаступления ВСУ

Операции ВСУ на восточном берегу Херсонской области в октябре оттянули силы российских оккупантов из других участков фронта, и могли бы иметь подобный или даже лучший эффект в июне в начале контрнаступления. Но в тот момент на ситуацию повлиял подрыв интервентами Каховской дамбы.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

В публикации говорится, что разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции 6 июня отсрочило переправу сил ВСУ через реку Днепр, которая, вероятно, имела елью поддержку контрнаступательных операций.

26 декабря агентство Associated Press опубликовало интервью с украинскими военнослужащими Сил специальных операций, в котором они рассказали, что готовились совершить форсирование через Днепр на левый берег Херсонской области в конце мая 2023 года. Однако уничтожение плотины ГЭС и последующее затопление в регионе отложили эти планы.

Сообщается, что украинский личный состав предпринимал ограниченные попытки переправы в июле, августе и сентябре этого года, но ВСУ не начали более масштабную переправу с целью создания плацдарма на восточном берегу до середины октября.

Операции Сил обороны Украины на восточном берегу Херсонской области в октябре оттянули российские силы с других участков фронта и, вероятно, имели бы подобный или даже более выраженный эффект в июне 2023 года в начале украинского контрнаступления, рассказали эксперты

В отчете отмечается, что войска РФ также перебросили подразделения 7-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) из Херсонской области после разрушения дамбы Каховской ГЭС, и продолжили полагаться на них как на критические элементы российской обороны в западной части Запорожской области и на территории в районе админграницы Донецкой и Запорожской области.

В ISW считают, что российское командование вряд ли перебросило бы эти элементы подальше от Херсона в случае украинского форсирования в июне 2023 года.

"Значительные украинские наземные операции на левобережной части Херсонской области, скоординированные с украинскими контрнаступательными операциями на юге Украины и под Бахмутом, должны были оказывать большее давление на российские силы и, вероятно, ограничили бы способность российских военных сбалансировать потребности в живой силе и технике для оборонных по четырем направлениям", - говорится в публикации.

Таким образом, резюмируют аналитики ISW, разрушение российскими оккупантами Каховской дамбы, вероятно, сыграло свою роль в результате украинского контрнаступления.

Ключевые выводы:

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Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Это повлекло затопление ряда населенных пунктов Херсонской области. Больше всего пострадало временно оккупированное левобережье.

Часть жителей региона потеряла свое жилье в результате таких действий русских солдат.

В ООН заявляли, что подрыв Каховской дамбы в июне 2023 года является экологической катастрофой выходящего за пределы Украины крупного масштаба.

Детальнее о том, зачем Россия взорвала Каховскую ГЭС и "смыла" свою оборону, - читайте в материале РБК-Украина.