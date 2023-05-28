В ISW висловилися про наслідки відступу "вагнерівців" із Бахмута

Скорочення ворожих штурмів у районі Бахмута

Найманці російської ПВК "Вагнера", схоже, відходять із Бахмута, щоб відновитися та перегрупуватися в тилу, оскільки наступальні операції окупантів у місті та навколо нього зменшуються.

Як повідомили українські військові, російські наступальні операції різко скоротилися до двох зіткнень на Бахмутському напрямку, а заступник міністра оборони Анна Маляр пояснила це скорочення виходом загарбників на місці та перегрупуванням сил у цьому районі.

У Генштабі ЗСУ 27 травня повідомили, що війська РФ провели безуспішні наступальні операції на захід від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) і в напрямку Предтечине (15 км на південний захід від Бахмута).

Також Маляр заявила, що Сили оборони займають домінуючі позиції на північ і південь від Бахмута і що ЗСУ припинили бойові дії 26 та 27 травня для виконання інших невказаних завдань. Вона також заявила, що наші бійці продовжують контролювати позиції на південно-західній околиці Бахмута.

Відомий російський блогер стверджував, що ЗСУ не ведуть активних дій щодо повернення позицій у самому Бахмуті, незважаючи на можливе продовження локальних контратак української сторони на північний захід та південний захід від міста.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що "вагнерівці" виводяться з Бахмута і "перегруповуються ще у трьох точках".

"Заяви Пригожина, ймовірно, вірні з огляду на зниження російських наступальних можливостей навколо Бахмута та українські заяви про ситуацію в Бахмуті", - йдеться у публікації.

Заміна "вагнерівців" на "ДНРівців" у Бахмуті

Російське військове командування може перекидати "ДНРівців" для розвантаження найманців ПВК Вагнера" у місті Бахмут. У Міноборони Великої Британії оцінили, що "ДНРівці", ймовірно, увійшли до міста Бахмут 24 травня і розпочали операції із зачистки.

Раніше експерти ISW зафіксували підрозділи 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу "ДНРівців", які діяли на Бахмутському напрямку після боїв у районі Авдіївки.

Наразі незрозуміло, чи діють підрозділи цієї бригади всередині міста, але ватажок угрупування з ОРДО Денис Пушилін раніше підняв прапор "ДНРівців" у Бахмуті, що, ймовірно, вказує на те, що їхні бойовики беруть Бахмут під свій контроль, йдеться у звіті.

Зниження темпів штурмових дій біля Авдіївки

В ISW зазначають, що перекидання російськими підрозділами "ДНРівців" до Бахмута може знизити темпи російських наступальних операцій на лінії Авдіївка - Донецьк.

Раніше аналітики оцінювали, що російське військове командування значною мірою направило різні елементи "ДНРівців" на лінію фронту Авдіївка - Донецьк, де атаки окупантів останніми днями зменшилися, що може бути пов'язане з перекиданням бойовиків до Бахмута.

У Генштабі ЗСУ 27 травня повідомили, що війська РФ провели 13 бойових операцій на сході України, з яких сім ударів було завдано в районі зв. п. Мар'їнка (приблизно за 19 км на захід від Донецька).

"Російські наступи в районі Авдіївки неухильно знижуються, принаймні з 8 квітня після того, як російське військове командування спробувало активізувати наступальні операції поблизу населеного пункту в середині березня, а перекидання підрозділів "ДНР" до Бахмуту може ще більше сповільнити дії Росії на лінії. Авдіївка - Донецьк”, - йдеться у звіті.

Перекидання військ РФ на фланги в районі Бахмута

Проте Москва, схоже, посилює фланги Бахмута регулярними з'єднаннями військ РФ. За оцінкою Міноборони Великої Британії, останніми тижнями частини 31-ї бригади Повітряно-десантних військ (ВДВ) РФ, ймовірно, були перекинуті з лінії Сватове - Кремінна для посилення флангів Бахмута.

Перед цим українські військові повідомляли, що російські сили перекидають невказані підрозділи ВДВ, мотострільців та спецназу на Бахмутський напрям після успішних контратак ЗСУ на Бахмутських флангах. В ISW також спостерігали "козачі частини", що діяли в Соледарі, хоча ці частини, ймовірно, раніше діяли у цьому районі.

Ключові висновки

Колишній російський офіцер та затятий націоналіст Ігор Гіркін звинуватив засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у плануванні державного перевороту проти нинішнього російського керівництва.

Українські офіційні особи спростували західні повідомлення, в яких передбачалося, що китайський дипломат висловив зацікавленість у переговорах щодо припинення вогню в Україні на тлі можливого поновлення російської інформаційної кампанії навколо переговорів.

Війська РФ продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп'янська і на південь від Кремінної.

Російські війська продовжували вести безрезультатні наступальні дії на лінії Авдіївка - Донецьк.

Українські сили продовжували завдавати ударів по тилових вузлах тилового забезпечення на півдні Запорізької області.

Головне управління військової розвідки України 26 травня попередило, що російські сили готуються до великомасштабних провокацій з метою створення радіологічної небезпеки на Запорізькій атомній електростанції.

Мін'юст РФ зареєструвало групу громадянського суспільства "Рада матерів дружин" як іноземний агент 26 травня, що, ймовірно, допоможе приборкати опір поточним і майбутнім зусиллям Росії щодо формування сил.

Російська влада нарощує зусилля, щоб зобразити РФ "надійним опікуном" українських дітей.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Сили оборони України, як зазначила заступниця голови Міноборони Анна Маляр, продовжують тиснути на ворога на флангах напрямку, щоб взяти Бахмут в оточення. Тим часом окупанти намагаються стягувати додаткові резерви, щоб замінити "вагнерівців" на армійські загони.

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин раніше заявив, що його найманці покинуть територію міста 1 червня, однак це не перша його подібна заява.

Як розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в матеріалі РБК-Україна, найманці й справді можуть вийти з міста, однак не в повному складі, оскільки армії РФ немає ким проводити "заміну".