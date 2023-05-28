В ISW висловилися про наслідки відступу "вагнерівців" із Бахмута

Найманці російської ПВК "Вагнера" виходять із Бахмута, і на їхнє місце, ймовірно, окупанти відправлять бойовиків "ДНРівців", при цьому регулярні частини військ РФ відправляться на фланги міста. Таке перегрупування здатне знизити можливості загарбників на інших напрямках у Донецькій області.
Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий звіт ISW.
Найманці російської ПВК "Вагнера", схоже, відходять із Бахмута, щоб відновитися та перегрупуватися в тилу, оскільки наступальні операції окупантів у місті та навколо нього зменшуються.
Як повідомили українські військові, російські наступальні операції різко скоротилися до двох зіткнень на Бахмутському напрямку, а заступник міністра оборони Анна Маляр пояснила це скорочення виходом загарбників на місці та перегрупуванням сил у цьому районі.
У Генштабі ЗСУ 27 травня повідомили, що війська РФ провели безуспішні наступальні операції на захід від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) і в напрямку Предтечине (15 км на південний захід від Бахмута).
Також Маляр заявила, що Сили оборони займають домінуючі позиції на північ і південь від Бахмута і що ЗСУ припинили бойові дії 26 та 27 травня для виконання інших невказаних завдань. Вона також заявила, що наші бійці продовжують контролювати позиції на південно-західній околиці Бахмута.
Відомий російський блогер стверджував, що ЗСУ не ведуть активних дій щодо повернення позицій у самому Бахмуті, незважаючи на можливе продовження локальних контратак української сторони на північний захід та південний захід від міста.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що "вагнерівці" виводяться з Бахмута і "перегруповуються ще у трьох точках".
"Заяви Пригожина, ймовірно, вірні з огляду на зниження російських наступальних можливостей навколо Бахмута та українські заяви про ситуацію в Бахмуті", - йдеться у публікації.
Російське військове командування може перекидати "ДНРівців" для розвантаження найманців ПВК Вагнера" у місті Бахмут. У Міноборони Великої Британії оцінили, що "ДНРівці", ймовірно, увійшли до міста Бахмут 24 травня і розпочали операції із зачистки.
Раніше експерти ISW зафіксували підрозділи 132-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу "ДНРівців", які діяли на Бахмутському напрямку після боїв у районі Авдіївки.
Наразі незрозуміло, чи діють підрозділи цієї бригади всередині міста, але ватажок угрупування з ОРДО Денис Пушилін раніше підняв прапор "ДНРівців" у Бахмуті, що, ймовірно, вказує на те, що їхні бойовики беруть Бахмут під свій контроль, йдеться у звіті.
В ISW зазначають, що перекидання російськими підрозділами "ДНРівців" до Бахмута може знизити темпи російських наступальних операцій на лінії Авдіївка - Донецьк.
Раніше аналітики оцінювали, що російське військове командування значною мірою направило різні елементи "ДНРівців" на лінію фронту Авдіївка - Донецьк, де атаки окупантів останніми днями зменшилися, що може бути пов'язане з перекиданням бойовиків до Бахмута.
У Генштабі ЗСУ 27 травня повідомили, що війська РФ провели 13 бойових операцій на сході України, з яких сім ударів було завдано в районі зв. п. Мар'їнка (приблизно за 19 км на захід від Донецька).
"Російські наступи в районі Авдіївки неухильно знижуються, принаймні з 8 квітня після того, як російське військове командування спробувало активізувати наступальні операції поблизу населеного пункту в середині березня, а перекидання підрозділів "ДНР" до Бахмуту може ще більше сповільнити дії Росії на лінії. Авдіївка - Донецьк”, - йдеться у звіті.
Проте Москва, схоже, посилює фланги Бахмута регулярними з'єднаннями військ РФ. За оцінкою Міноборони Великої Британії, останніми тижнями частини 31-ї бригади Повітряно-десантних військ (ВДВ) РФ, ймовірно, були перекинуті з лінії Сватове - Кремінна для посилення флангів Бахмута.
Перед цим українські військові повідомляли, що російські сили перекидають невказані підрозділи ВДВ, мотострільців та спецназу на Бахмутський напрям після успішних контратак ЗСУ на Бахмутських флангах. В ISW також спостерігали "козачі частини", що діяли в Соледарі, хоча ці частини, ймовірно, раніше діяли у цьому районі.
Сили оборони України, як зазначила заступниця голови Міноборони Анна Маляр, продовжують тиснути на ворога на флангах напрямку, щоб взяти Бахмут в оточення. Тим часом окупанти намагаються стягувати додаткові резерви, щоб замінити "вагнерівців" на армійські загони.
Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин раніше заявив, що його найманці покинуть територію міста 1 червня, однак це не перша його подібна заява.
Як розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в матеріалі РБК-Україна, найманці й справді можуть вийти з міста, однак не в повному складі, оскільки армії РФ немає ким проводити "заміну".
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