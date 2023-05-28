В ISW высказались о последствиях отступления "вагнеровцев" из Бахмута

Наемники российской ЧВК "Вагнера" выходят из Бахмута, и на их место, вероятно, оккупанты отправят боевиков "ДНРовцев", при этом регулярные части войск РФ отправляются на фланги города. Такая перегруппировка способна снизить возможности захватчиков на других направлениях в Донецкой области.
К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет ISW.
Наемники российской ЧВК "Вагнера", похоже, отходят из Бахмута, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, поскольку наступательные операции оккупантов в городе и вокруг него уменьшаются.
Как сообщили украинские военные, российские наступательные операции резко сократились до двух боестолкновений на Бахмутском направлении, а заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила это сокращение выходом захватчиков на месте и перегруппировкой сил в этом районе.
В Генштабе ВСУ 27 мая сообщили, что войска РФ провели безуспешные наступательные операции западнее Хромово (непосредственно западнее Бахмута) и в направлении Предтечино (15 км юго-западнее Бахмута).
Также Маляр заявила, что Силы обороны занимают доминирующие позиции к северу и югу от Бахмута и что ВСУ прекратили боевые действия 26 и 27 мая для выполнения других неуказанных задач. Она также заявила, что наши бойцы продолжают контролировать позиции на юго-западной окраине города Бахмут.
Известный российский блогер утверждал, что ВСУ не ведут активных действий по возврату позиций в самом Бахмуте, несмотря на возможное продолжение локальных контратак украинской стороны к северо-западу и юго-западу от города.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "вагнеровцы" выводятся из Бахмута и "перегруппировываются еще в трех точках".
"Заявления Пригожина, вероятно, верны, учитывая снижение российских наступательных возможностей вокруг Бахмута и украинские заявления о ситуации в Бахмуте", - говорится в публикации.
Российское военное командование может перебрасывать "ДНРовцев" для разгрузки наемников ЧВК Вагнера" в городе Бахмут. В Минобороны Великобритании оценили, что "ДНРовцы", вероятно, вошли в город Бахмут 24 мая и начали операции по зачистке.
Ранее эксперты ISW зафиксировали подразделения 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "ДНРовцев", действовавшие на Бахмутском направлении после боев в районе Авдеевки.
В настоящее время неясно, действуют ли подразделения этой бригады внутри города, но вожак группировки из ОРДО Денис Пушилин ранее поднял флаг "ДНРовцев" в Бахмуте, что, вероятно, указывает на то, что их боевики берут Бахмут под свой контроль, говорится в отчете.
В ISW отмечают, что переброска российскими подразделениями "ДНРовцев" в Бахмут может снизить темпы российских наступательных операций на линии Авдеевка - Донецк.
Ранее аналитики оценивали, что российское военное командование в значительной степени направило различные элементы "ДНРовцев" на линию фронта Авдеевка - Донецк, где атаки оккупантов в последние дни уменьшились, что может быть связано с переброской боевиков в Бахмут.
В Генштабе ВСУ 27 мая сообщили, что войска РФ провели 13 боевых операций на востоке Украины, из которых семь ударов были нанесены в районе н. п. Марьинка (примерно в 19 км к западу от Донецка).
"Российские наступления в районе Авдеевки неуклонно снижаются, по крайней мере, с 8 апреля после того, как российское военное командование попыталось активизировать наступательные операции вблизи населенного пункта в середине марта, а переброска подразделений "ДНР" в Бахмут может еще больше замедлить действия России на линии Авдеевка - Донецк", - говорится в отчете.
Однако Москва, похоже, усиливает фланги Бахмута регулярными соединениями войск РФ. По оценке Минобороны Великобритании, в последние недели части 31-й бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ, вероятно, были переброшены с линии Сватово - Кременная для усиления флангов Бахмута.
Перед этим украинские военные сообщали, что российские силы перебрасывают неуказанные подразделения ВДВ, мотострелков и спецназа на Бахмутское направление после успешных контратак ВСУ на Бахмутских флангах. В ISW также наблюдали "казачьи части", действовавшие в Соледаре, хотя эти части, вероятно, ранее действовали в этом районе.
Силы обороны Украины, как отметила замглавы Минобороны Анна Маляр, продолжают давить на врага на флангах направления, чтобы взять Бахмут в окружение. Тем временем оккупанты пытаются взимать дополнительные резервы, чтобы заменить "вагнеровцев" на армейские отряды.
Напомним, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин ранее заявил, что его наемники покинут территорию города 1 июня, однако это не первое его подобное заявление.
Как рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в материале РБК-Украина, наемники действительно могут выйти из города, однако не в полном составе, поскольку армии РФ не кем проводить "замену".
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