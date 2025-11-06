ISW: Українські війська просунулися поблизу Добропілля

Українські війська нещодавно досягли просування в тактичному районі Добропілля Донецької області. Геолокаційні кадри підтверджують контроль українських сил над ділянками поблизу Шахового.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Згідно з геолокаційними відеозаписами, опублікованими 4 листопада, українські сили просунулися на північний схід та південний схід від населеного пункту Шахове, що розташований на схід від Добропілля.
ISW зазначає, що кадри підтверджують утримання або нещодавнє розширення українських позицій на схід від Шахового - у районах, де раніше російські джерела повідомляли про наявність своїх військ.
Російські сили, за даними інституту, 4 та 5 листопада здійснювали атаки на схід від Добропілля - поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Маяк та Заповідне.
ISW повідомляє, що оператори безпілотників 68-го танкового полку 150-ї мотострілецької дивізії РФ завдають ударів по українських позиціях на північний схід, південний схід та схід від Шахового.
Аналітики Інституту підкреслюють, що поточні просування свідчать про активні тактичні дії українських сил на цьому відтинку фронту.
Добропілля розташоване у Покровському районі. Місто розташоване в південно-західній частині Донецької області України, приблизно за 80 кілометрів від Краматорська та близько 100 кілометрів від Донецька. Північніше від міста тече річка Водяна.
Ситуація в районі Добропілля залишається напруженою. Українські війська просунулися вперед на окремих напрямках, завдаючи втрат російським підрозділам.
Триває комплексна операція з витіснення сил противника, яка фактично зірвала літню наступальну кампанію РФ та не дала окупантам можливості захопити значну частину Донбасу.
Нещодавно управління штурмових підрозділів Збройних сил України надало оновлене оперативне зведення щодо ситуації на цьому напрямку.
За даними військових, ситуацію вдалося стабілізувати. Спроби противника відрізати сили штурмових підрозділів у районах Шахового та Новошахового були безуспішними - ворог зазнав суттєвих втрат.
Наразі російські війська продовжують накопичення особового складу на південь від Володимирівки, намагаючись прорватися у напрямку самої Володимирівки та Паньківки.
Також повідомлялось, днями російські окупанти завдали авіаудару по п'ятиповерховому будинку в Добропіллі. Внаслідок атаки під завалами опинився чоловік.