ISW: Украинские войска продвинулись вблизи Доброполья

Украинские войска недавно достигли продвижения в тактическом районе Доброполья Донецкой области. Геолокационные кадры подтверждают контроль украинских сил над участками вблизи Шахово.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).
Согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 4 ноября, украинские силы продвинулись на северо-восток и юго-восток от населенного пункта Шахово, расположенного к востоку от Доброполья.
ISW отмечает, что кадры подтверждают удержание или недавнее расширение украинских позиций к востоку от Шахово - в районах, где ранее российские источники сообщали о наличии своих войск.
Российские силы, по данным института, 4 и 5 ноября осуществляли атаки к востоку от Доброполья - вблизи населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Маяк и Заповедное.
ISW сообщает, что операторы беспилотников 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии РФ наносят удары по украинским позициям на северо-восток, юго-восток и восток от Шахово.
Аналитики Института подчеркивают, что текущие продвижения свидетельствуют об активных тактических действиях украинских сил на этом участке фронта.
Доброполье расположено в Покровском районе. Город расположен в юго-западной части Донецкой области Украины, примерно в 80 километрах от Краматорска и около 100 километров от Донецка. Севернее города течет река Водяная.
Ситуация в районе Доброполья остается напряженной. Украинские войска продвинулись вперед на отдельных направлениях, нанося потери российским подразделениям.
Продолжается комплексная операция по вытеснению сил противника, которая фактически сорвала летнюю наступательную кампанию РФ и не дала оккупантам возможности захватить значительную часть Донбасса.
Недавно управление штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины предоставило обновленную оперативную сводку по ситуации на этом направлении.
По данным военных, ситуацию удалось стабилизировать. Попытки противника отрезать силы штурмовых подразделений в районах Шахово и Новошахово были безуспешными - враг понес существенные потери.
Сейчас российские войска продолжают накопление личного состава к югу от Владимировки, пытаясь прорваться в направлении самой Владимировки и Паньковки.
Также сообщалось, на днях российские оккупанты нанесли авиаудар по пятиэтажному дому в Доброполье. В результате атаки под завалами оказался мужчина.