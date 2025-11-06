ISW: Украинские войска продвинулись вблизи Доброполья

Украинские войска недавно достигли продвижения в тактическом районе Доброполья Донецкой области. Геолокационные кадры подтверждают контроль украинских сил над участками вблизи Шахово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).

Продвижение ВСУ возле Шахово

Согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 4 ноября, украинские силы продвинулись на северо-восток и юго-восток от населенного пункта Шахово, расположенного к востоку от Доброполья.

ISW отмечает, что кадры подтверждают удержание или недавнее расширение украинских позиций к востоку от Шахово - в районах, где ранее российские источники сообщали о наличии своих войск.

Российские силы, по данным института, 4 и 5 ноября осуществляли атаки к востоку от Доброполья - вблизи населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Маяк и Заповедное.

Боевая активность в районе

ISW сообщает, что операторы беспилотников 68-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии РФ наносят удары по украинским позициям на северо-восток, юго-восток и восток от Шахово.

Аналитики Института подчеркивают, что текущие продвижения свидетельствуют об активных тактических действиях украинских сил на этом участке фронта.

Где находится Доброполье

Доброполье расположено в Покровском районе. Город расположен в юго-западной части Донецкой области Украины, примерно в 80 километрах от Краматорска и около 100 километров от Донецка. Севернее города течет река Водяная.