ISW: українські бійці просунулися в ході контрнаступу на кількох напрямках

Сили оборони України в ході бойових операцій як мінімум на трьох ділянках фронту мали успіх на деяких напрямках, та просунулися вперед.
Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на новий звіт ISW.
Українські військові 3 серпня продовжували контрнаступальні операції на Бердянському (район кордону Запорізько-Донецької області) та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках, згідно з даними Генштабу ЗСУ.
Окрім того, офіційні особи України заявили, що наші бійці продовжують наступ на Бахмутському напрямку.
За словами директора Департаменту планування Головного управління Національної гвардії полковника Миколи Уршаловича, українські сили просунулися до 650 м углиб російської оборони на фронті за 1,5 км на Мелітопольському напрямку.
Російський "воєнкор" заявляв, що ЗСУ просунулися в районі н.п. Миколаївське (27 км на північний захід від Донецька) на заході Донецької області.
Як зазначав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов 3 серпня, контрнаступ ЗСУ не має встановлених термінів чи графіка. Чиновник додав, що російські оборонні рубежі вздовж фронту, як і раніше, сильно заміновані, а на деяких ділянках є 3, 4 або 5 мін на 1 квадратний метр.
Українські військові розпочали контрнаступ на початку червня. За даними британської розвідки, на півдні України запеклі бої продовжуються у двох секторах. У російської армії спостерігається нестача артилерійських боєприпасів, нестача резервів та проблеми із забезпеченням флангів.
Минулого тижня кілька видань повідомили про початок нового великого етапу наступу ЗСУ. Посилені угруповання ЗСУ ведуть операції з просування на південь у районі Орєхова.
На південь від Орєхова українські атаки були зосереджені на 58-й загальновійськовій армії Росії. Ця армія, швидше за все, виснажена, оскільки її передові частини ведуть напружені бої вже понад вісім тижнів.
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