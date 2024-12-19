В ISW розвінчали фейки командування РФ про масштаби захоплення територій України

Російське командування завищує статистичні дані про захоплення територій України у 2024 році. Вони значно менші, ніж оприлюднені російськими воєначальниками дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається у звіті, 18 грудня начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов заявив, що у 2024 році російські війська захопили приблизно 4500 км2 території України. Водночас за даними ISW, ця цифра становить лише 3306 км2.

Перебільшені дані Герасимова контрастують з більш точними заявами міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова.

На засіданні колегії Міністерства оборони Росії 16 грудня він заявив, що середньодобова швидкість просування росіян становить близько 30 км2.

Натомість ISW, базуючись на геолокаційних даних встановив, що у листопаді 2024 року російські війська просувалися зі швидкістю приблизно 27,96 км2 на день.

Крім того, Бєлоусов стверджував про захоплення російськими військами близько 99% Луганської області, 70% Донецької області, приблизно 74% Запорізької області та приблизно 76% Херсонської області.

"За оцінками ISW, російські війська займають приблизно 99% відсотків Луганської області, 66% Донецької області та по 73% Запорізької та Херсонської областей", - зазначили в Інституті вивчення війни.