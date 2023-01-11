В ISW розвінчали заяви РФ про "захоплення" Соледара та "оточення" Бахмута

Російські окупанти не захопили все місто Соледар (Донецька область), і інформація та заяви про нібито контроль над населеним пунктом, що поширюються ними, з наступним оточенням Бахмута - не відповідають дійсності.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на ISW .

Російські війська не захопили весь Соледар, попри кілька брехливих заяв росіян про те, що місто впало і що Бахмут ризикує опинитися в неминучому оточенні, зазначають експерти.

Декілька російських джерел стверджували, що 10 січня "вагнерівці" просунулися на захід від Соледара. Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин спростував ці твердження, зазначивши, що сили групи "Вагнера" все ще борються з українськими захисниками.

ISW лише 10 січня спостерігала візуальне підтвердження присутності "вагнерівців" у центрі Соледара. Однак реальність поквартального контролю над місцевістю в Соледарі "затемняється динамічним характером міських боїв", і російські війська протягом кількох місяців значною мірою намагалися досягти значних тактичних успіхів у районі Соледара, йдеться в публікації.

Аналітики додали, що навіть якщо брати за чисту монету "найгучніші" заяви росіян та їх претензії, взяття Соледара не віщувало б негайного оточення Бахмута.

Контроль над Соледаром не обов'язково дозволить російським силам встановити контроль за критично важливими наземними комунікаціями ЗСУ до Бахмута, як раніше оцінювала ISW, пишуть аналітики.