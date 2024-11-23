ISW розповів, як Росія "віддячила" Північній Кореї за відправку солдатів на війну

Північна Корея не безкоштовно відправила війська на війну проти України. Росія надала КНДР нафту, ракети та засоби ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчання війни (ISW).

Видання BBC встановило, що Росія відправила Північній Кореї понад один мільйон барелів нафти в обмін на війська. За даними моніторингових груп, понад 12 різних північнокорейських нафтових танкерів прибули порожніми до нафтового терміналу на далекому сході Росії та відпливали з майже повними баками 43 рази за останні вісім місяців.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі заявив, що це плата Росії за зброю та війська, які Північна Корея надала Росії для війни проти України.

Постачання нафти є порушенням санкцій ООН проти Північної Кореї.

За даним Південної Кореї, КНДР також отримала від РФ "невизначене" обладнання ППО та зенітні ракети. Це також порушує санкції ООН.

Аналітики ISW зазначають, що тип системи ППО, яку Росія надала Північній Кореї, залишається незрозумілими. Південнокорейські експерти припустили, що Росія могла надати КНДР системи С-400, оскільки Північна Корея здатна створювати системи меншої дальності всередині країни.

Проте передача С-400 Пхеньяну стало б свідченням серйозної зміни курсу та пріоритетів Росії.

"Однак будь-яке постачання російських С-400 до Північної Кореї стане значним переломом, оскільки Росія на початку цього року вирішила відкласти постачання двох обіцяних систем ППО С-400 до Індії до серпня 2026 року та продовжує відкладати постачання Ірану С-400", - йдеться у звіті.

ISW припускає, що Росія, швидше за все, надала Північній Кореї ракети та системи меншої дальності або, можливо, гарматні системи ППО.