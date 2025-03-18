В ISW розповіли про спроби Путіна схилити Трампа до поступок, що вигідні Росії

Президент Росії Володимир Путін частково відстояв свої інтереси в контексті пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні. Це дозволить Кремлю отримати превентивні поступки від президента США Дональда Трампа у майбутніх переговорах щодо припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що Трамп анонсував переговори з Путіним у вівторок 18 березня і "хоче побачити, чи зможуть (він та Путін) покласти край війні". Американський лідер додав, що вони з Путіним "говоритимуть про землю", "електростанції" та "розподіл певних активів".

В Інституті нагадали, що 11 березня Сполучені Штати та Україна погодилися на пропозицію про 30-денне припинення вогню, яке залежить від "схвалення й одночасного виконання (цього плану) Росією".

У пропозиції зазначалося, що Україна та США мають намір сформувати свої переговорні групи і негайно розпочати переговори для досягнення міцного миру. Водночас, сторони розмежували тимчасове припинення вогню і майбутні переговори про остаточне мирне врегулювання.

Однак 13 березня Путін відкинув пропозицію про тимчасове припинення вогню і заявив, що припинення бойових дій "має бути таким, щоб привести до довгострокового миру й усунути першопричини" війни.

"Таким чином Путін відхилив один із основних принципів пропозиції США та України - що тимчасове перемир'я має передувати формальним переговорам про завершення війни", - зазначили в ISW.

За словами аналітиків, в пропозиції України та США про тимчасове припинення вогню зазначалося, що сторони обговорюють питання повернення військовополонених, затриманих цивільних осіб і примусово депортованих українських дітей та підкреслили, що це потребуватиме майбутніх переговорів з Росією. Водночас, зазначили в Інституті, у проекті припинення вогню не згадується про переговори з Росією щодо української території, енергетичної інфраструктури чи активів.

У звіті нагадали, що Путін пропонував 13 березня зателефонувати Трампу й обговорити "питання", пов'язані з пропозицією про перемир'я і подальшою здатністю України мобілізувати сили й отримувати військову допомогу від партнерів і союзників - питання, які не були включені до пропозиції України та США про тимчасове припинення вогню.

Таким чином, переконані в ISW, Путін намагається змінити послідовність переговорів, щоб змусити Трампа зробити попередні поступки з питань, які не є частиною україно-американської пропозиції щодо тимчасового припинення вогню, але є частиною військових цілей Росії.

"Прийняття цих російських вимог у контексті переговорів про негайне припинення вогню, призведе до втрати США та Україною цінних важелів впливу під час майбутніх переговорів щодо забезпечення тривалого миру", - переконані в Інституті вивчення війни.

Стратегічна позиція Кремля не змінилася

В ISW переконані, що Росія не відмовилася від свого наміру знищити суверенітет України. Про це свідчать наступні фактори:

По-перше, Кремль вимагає у переговорах зафіксувати нейтральний статус України та відмову НАТО приймати країну в Альянс у майутньому. Російське "вето" на вибір країни з цих питань, буде рівнозначним запереченню здатності України робити вибір щодо своїх альянсів та механізмів безпеки як суверенної та незалежної держави.

По-друге, Кремль надалі відмовляється від перспективи введення в Україну європейських миротворців та називає їх "контингентами" НАТО, що суперечить позиціям США та України з цього питання.

У Москві заявляють, що будь-які переговори стосовно майбутніх міжнародних миротворчих місій в Україні, повинні проводитися лише після укладення остаточної мирної угоди для завершення війни, а також лише якщо обидві сторони погодяться, що для реалізації угоди потрібна міжнародна підтримка. Кремль, схоже, намагається диктувати терміни і послідовність переговорів, вимагаючи, щоб остаточні мирні переговори передували будь-яким обговоренням миротворчих місій у післявоєнній Україні.

При цьому Росія жорстко відкидає будь-яку участь країн Європи у миротворчих місіях після війни - на противагу позиціям США та України з цього питання. Це при тому, що суттєва європейська участь є критично важливою для будь-якого мирного врегулювання, що встановить в Україні тривалий мир.

"Червоні лінії" України в переговорах про завершення війни

В Інституті вивчення війни також нагадали умовні "червоні лінії", які офіційний Київ встановив у майбутніх переговорах з Росією про завершення війни.

Так, сильна українська армія, підкріплена гарантіями безпеки, залишається найважливішим компонентом сталого миру в Україні та стримування майбутньої російської агресії. Будь-яка мирна угода, не повинна вміщувати жодних обмежень на виробництво зброї чи військову потужність, та що Україна повинна надалі працювати над створенням самодостатнього оборонно-промислового сектору для стримування подальшої агресії РФ.

Крім того, Київ не планує поступатися своєю територіальною цілісністю та суверенітетом і ніколи не визнає контроль Росії над окупованими територіями України.

В ISW переконані, що обговорення постійного статусу окупованих українських територій, має стати належною частиною переговорів про остаточне завершення війни.