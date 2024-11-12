На Покровському напрямку висока інтенсивність боїв, ворог втратив тут 445 солдатів, - ЗСУ

В Україні на фронті з початку сьогоднішньої доби, 12 листопада, вже зафіксовано 156 боїв. На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій, й тут за день втрати ворога склали 445 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Генерального штабу Збройних сил України.

У військовому командуванні розповіли про оперативну ситуацію станом на 22.00 12 листопада.

Російські обстріли

Російські окупанти з початку доби завдали по території України 1 ракетний удар двома ракетами, а також 69 авіаударів. Крім того, ворог скинув 106 керованих авіабомб (КАБ), та задіяв для ударів 873 дрони-камікадзе.

Також загарбники здійснили 4178 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.

Ситуація на фронті

У Генштабі зазначили, що воїни ЗСУ продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, та завдають окупантам "ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту і в тилу".

На Харківському напрямку ворог 8 разів штурмував позиції ЗСУ поблизу Вовчанська.

За попередніми підрахунками, втрати окупантів за сьогодні тут склали 85 військовослужбовців вбитими та пораненими. Крім того, українські захисники знищили 7 одиниць автомобільної техніки противника та 23 БпЛА, та пошкодили 12 автомобілів та 1 одиницю спеціальної техніки ворога.

На Куп'янському напрямку окупанти 17 разів штурмували позиції ЗСУ у районах Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог 6 разів намагався просунутися в районах Новомихайлівки, Греківки та Торського. Воїни ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат, зазначили у Генштабі.

На Сіверському напрямку бійці Сил оборони відбивають атаку противника в районі Верхньокам'янського. У військовому командуванні зауважили, що ситуація - контрольована.

На Торецькому напрямку окупанти 10 разів атакували за підтримки авіації поблизу Торецька та в районі Щербинівки. Наразі триває 2 боєзіткнення.

На Покровському напрямку кількість боїв зросла до 28. Ворог продовжує натиск на позиції ЗСУ у напрямку н.п. Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Пустинка та Новоолексіївка. Сили оборони станом на зараз відбили 19 атак, ще 9 боїв тривають.

"Попередньо втрати агресора склали за сьогодні 445 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено два танки, дві гармати, три автомобілі та три мотоцикли окупантів, водночас пошкоджено ще два автомобілі та чотири мотоцикли", - передали у Генштабі.

На Курахівському напрямку фіксують 47 бойових зіткнень "різної інтенсивності". У Генштабі зауважили, що найактивніше ворог намагався просунутися вперед в районах Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки. Бої досі тривають.

На Времівському напрямку противник за підтримки авіації 13 разів штурмував передній край оборони ЗСУ в районі Трудового, Максимівки, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. Досі триває 6 боїв.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив невдалих 5 спроб штурмувати позиції ЗСУ.