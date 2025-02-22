В ISW розповіли про подальші плани наступу росіян у Донецькій області

Російські війська захопили позиції та відтісніли ЗСУ на захід від міста Курахове. Також армія РФ планує вийти на адмінкордон Донецької та Дніпропетровської областей від захопленого міста Велика Новосілка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська захопили село Улакли на захід від міста Курахове та закрили "кишеню" ЗСУ. Один з російських військових блогерів також стверджував, що війська РФ просунулися в центральній частині Костянтинополя з півдня.

Російські війська продовжували наступати на захід від Курахового в районі Андріївки, Улаклів та Костянтинополя 20 та 21 лютого, намагаючись використати захоплення Курахового і села Дачне на захід від міста, щоб вирівняти лінію фронту на захід від цих населених пунктів.

В ISW зазначають, що головною метою російських військ на Курахівському напрямку було вирівняти лінію фронту та створити більш обороноздатні позиції на захід від міста. Аналітики Інституту переконані, що росіяни не будуть передислоковувати сили з Курахівського напрямку, доки не досягнуть своїх цілей у цьому районі.

Ситуація в районі Великої Новосілки

Аналітики Інституту вивчення війни також переконані, що війська РФ намагаються використати захоплення міста Велика Новосілка для просування далі на північ від населеного пункту в напрямку адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Зазначається, що російські війська нещодавно відновили наступальні операції на північний схід, північ і захід від Великої Новосілки після тимчасової паузи в атаках у цих районах на кілька тижнів після захоплення міста наприкінці січня 2025 року.

Оприлюднені 20 лютого геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська захопили село Новоочеретувате на північний захід від Великої Новосілки, після нещодавнього переходу через річку Мокрі Яли. За даними Міноборони РФ, вирішальну роль у форсуванні річки та захопленні населеного пункту відіграли елементи російської 5-ї танкової бригади (36-а загальновійськова армія, Східний військовий округ).

У звіті також зазначається, що російські війська могли використати суху ділянку річки Мокрі Яли біля Новочеретуватого для просування до селища, оскільки, за попередніми оцінками ISW, річка може становити істотну проблему для росіян.

За попередніми оцінками ISW, російське військове командування могло або передислокувати більшу частину Східного військового округу на іншу ділянку фронту, або залишити частини округу в напрямку Великої Новосілки та продовжити просування до адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Крім того, російські війська активізували наступальні операції на північно-східному та західному флангах Великої Новосілки. Російський військовий блогер 21 лютого опублікував кадри, на яких нібито видно, як підрозділи 57-ї окремої мотострілецької бригади проводять посилену механізовану атаку силами взводу біля Новосілки (на захід від Великої Новосілки). Також нещодавно російські війська провели механізовану атаку силами батальйону біля села Багатир (на захід від Курахового і на північний схід від Великої Новосілки).

Інший російський блогер стверджував 20 лютого, що підрозділи російської 60-ї мотострілецької бригади (5-й АК, ОМСБр) нещодавно проникли вглиб української оборони на північ від Времівки (на захід від Великої Новосілки) і захопили кілька опорних пунктів у цьому районі. Російські військові блогери стверджували, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Великої Новосілки, а також на схід і південь від Новосілки, але в ISW не знайшли підтверджень цим заявам.

Інший російський військовий блогер заявив, що російські війська атакують Скудне (на північний захід від Новочеретуватого) та у напрямку Бурлацького і Привільного (на північний захід і захід від Великої Новосілки). Військовий блогер зазначив, що російське військове командування намагається проникнути в слабкі місця вздовж української лінії оборони і просунутися до кордону Дніпропетровської області.