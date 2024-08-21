В ISW розповіли про нові просування ЗСУ в Курській області

Зазначається, що українські війська продовжують завдавати ударів по російських понтонних мостах і понтонній інженерній техніці на захід від нинішньої лінії зіткнення в Курській області через річку Сейм у Глушковському районі.

На оприлюднених 20 серпня геолокаційних знімках видно, як українські безпілотники завдають ударів по російській техніці, що перевозить понтони на базу біля річки Сейм, приблизно за 3 км на північ від Глушкового. Супутникові знімки вказують на те, що станом на 19 серпня, українські війська знищили щонайменше один понтонний міст через Сейм, який 17 серпня ще був цілий.

Деякі російські військові блогери стверджували, що українські сили захопили селище Вишнівка на південний захід від Коренево та за 14 км від міжнародного кордону. Це узгоджується з повідомленням Міноборони Росії від 19 серпня, яке мовчазно визнало просування українських військ біля Вишнівки.

Оприлюднені 19 серпня геолокаційні кадри демонструють, що ЗСУ просунулися на захід уздовж траси 38К-030 у східній частині Коренево, а також полями на північний схід від цього населеного пункту.

Російські військові блогери 20 серпня повідомляли, що українські сили продовжують механізовані атаки на околиці Кореневого, а також що російські сили завдають артилерійських і повітряних ударів для стримування просування українських військ.

Російські військові блогери зазначили, що російські сили відновили деякі втрачені позиції і просунулися на південь від Сафоновки (на північний схід від Коренево та за 30 км від міжнародного кордону).

Оприлюднені 20 серпня геолокаційні кадри демонструють, що ЗСУ також просунулися в лісистій місцевості на північ від Руського-Порічного (на північний схід від Суджі і за 20 км від міжнародного кордону). Це узгоджується з картами, опублікованими російськими військовими блогерами, на яких зображено просування українських військ уздовж усієї території, прилеглої до населених пунктів, що входять до складу району Руського-Порічного.

Відомий пов'язаний з Кремлем військовий блогер 20 серпня заявив, що українські сили також просунулися до західної околиці Руської Конопельки на схід від Суджі.

Оприлюднені 20 серпня геолокаційні кадри демонструють, як українські сили буксирують захоплений російський танк Т-90М уздовж дороги Снагость-Любимівка (на південний схід від Коренево та за 8 км від міжнародного кордону). Це свідчить про те, що ЗСУ продовжують діяти в межах заявленої максималістської межі свого просування у Курській області.