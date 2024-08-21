В ISW рассказали о новых продвижениях ВСУ в Курской области

Отмечается, что украинские военные продолжают наносить удары по российским понтонным мостам и понтонной инженерной технике к западу от нынешней линии соприкосновения в Курской области через реку Сейм в Глушковском районе.

На обнародованных 20 августа геолокационных снимках видно, как украинские беспилотники наносят удары по российской технике, которая перевозит понтоны на базу у реки Сейм, примерно в 3 км к северу от Глушково. Спутниковые снимки указывают на то, что по состоянию на 19 августа, украинские войска уничтожили по меньшей мере один понтонный мост через Сейм, который 17 августа еще был цел.

Некоторые российские военные блогеры утверждали, что украинские силы захватили поселок Вишневка к юго-западу от Коренево и в 14 км от международной границы. Это подтверждается сообщением Минобороны России от 19 августа, которое молчаливо признало продвижение украинских войск вблизи Вишневки.

Обнародованные 19 августа геолокационные кадры демонстрируют, что ВСУ продвинулись на запад вдоль трассы 38К-030 в восточной части Коренево, а также по полям к северо-востоку от этого населенного пункта.

Российские военные блогеры 20 августа сообщали, что украинские силы продолжают механизированные атаки на окраине Коренево, а также что российские силы наносят артиллерийские и воздушные удары для сдерживания продвижения украинских войск.

Российские военные блогеры сообщили, что российские силы восстановили некоторые утраченные позиции и продвинулись к югу от Сафоновки (к северо-востоку от Коренево и в 30 км от международной границы).

Обнародованные 20 августа геолокационные кадры демонстрируют, что ВСУ также продвинулись в лесистой местности к северу от Русского-Поречного (к северо-востоку от Суджи и в 20 км от международной границы). Это согласуется с картами, опубликованными российскими военными блогерами, на которых изображено продвижение украинских войск вдоль всей территории, прилегающей к населенным пунктам, входящим в состав района Русского-Поречного.

Известный связанный с Кремлем военный блогер 20 августа заявил, что украинские силы также продвинулись к западной окраине Русской Конопельки к востоку от Суджи.

Обнародованные 20 августа геолокационные кадры демонстрируют, как украинские силы буксируют захваченный российский танк Т-90М вдоль дороги Снагость-Любимовка (к юго-востоку от Корневено и в 8 км от международной границы). Это свидетельствует о том, что ВСУ продолжают действовать в пределах заявленного максималистского предела своего продвижения в Курской области.