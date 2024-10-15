В ISW розповіли, навіщо Росія б'є по зерновому коридору

Російські удари по цивільних судах та іншій інфраструктурі зернового коридору майже напевно спрямовані на підрив впевненості Заходу у спроможності України захистити коридор.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
14 жовтня, за підрахунками ISW, російські війська вчетверте з 5 жовтня завдали удару цивільним судам, пришвартованим в українських портах. Це частина явної російської кампанії ударів, яка націлена на портові райони "з метою підірвати український зерновий коридор, зіпсувати міжнародну підтримку України та підштовхнути Україну до передчасних переговорів", переконані аналітики Інституту.
14 жовтня російські війська знову атакували балістикою припортову інфраструктуру Одеси. Є загиблий, вісім поранених. Крім того, вже вдруге зазнало пошкодження суховантажного судна під прапором Палау "OPTIMA". Тиждень тому це судно вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою.
11 жовтня російські війська обстріляли Одеську область балістичними ракетами. Четверо людей загинули, 10 людей постраждали.
9 жовтня росіяни атакували портову інфраструктуру Одеського району. Тоді загарбники обстріляли цивільний контейнеровоз під прапором Панами. В результаті загинули дев'ятеро людей, вісім отримали поранення.
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