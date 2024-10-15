В ISW рассказали, зачем Россия бьет по зерновому коридору

Российские удары по гражданским судам и другой инфраструктуре зернового коридора почти наверняка направлены на подрыв уверенности Запада в способности Украины защитить коридор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
14 октября, по подсчетам ISW, российские войска в четвертый раз с 5 октября нанесли удар по гражданским судам, пришвартованным в украинских портах. Это часть явной российской кампании ударов, нацеленной на портовые районы с целью подорвать украинский зерновой коридор, испортить международную поддержку Украины и подтолкнуть Украину к преждевременным переговорам, убеждены аналитики Института.
14 октября российские войска снова атаковали баллистикой припортовую инфраструктуру Одессы. Есть погибший, восемь раненых. Кроме того, уже второй раз получило повреждение сухогруз под флагом Палау "OPTIMA". Неделю назад это судно уже было повреждено в результате обстрела баллистикой.
11 октября российские войска обстреляли Одесскую область баллистическими ракетами. Четверо человек погибли, 10 человек пострадали.
9 октября россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесского района. Тогда захватчики обстреляли гражданский контейнеровоз под флагом Панамы. В результате погибли девять человек, восемь получили ранения.
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